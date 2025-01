New Orleans: moški zapeljal v množico, izstopil iz vozila in začel streljati

"Osmo okrožje trenutno obravnava incident z množičnimi žrtvami, v katerem je vozilo zapeljalo v veliko množico ljudi na ulicah Canal in Bourbon," je v izjavi sporočil mestni organ za izredne razmere NOLA Ready in prebivalce pozval, naj se omenjenemu delu mesta izognejo.

'Proti meni je zletelo truplo'

Očividci so za CNN povedali, da se je novoletno veselje hitro sprevrglo v grozo. "Vse kar sem videl, je bil tovornjak, ki je povozil vse na levi strani pločnika," je kmalu po incident povedal 22-letni Kevin Garcia. "Proti meni je zletelo truplo," je opisal in dodal, da se je slišalo tudi streljanje.

22-letni Whit Davis iz Shreveporta v Louisiani, je medtem povedal, da se je incident zgodil, ko je zapuščal nočni klub na Bourbon Street. "Vsi so začeli vpiti, kričati in bežati nazaj v klub. Potem smo se za nekaj časa zaprli v klub. Čeprav se je stanje potem umirilo, nam niso dovolili oditi," je povedal.

Dodal je, da so jih, ko so končno lahko zapustili klub, policisti z rokami usmerali, kam naj grejo in jim govorili, naj hitro zapustijo območje. "Videl sem nekaj trupel, ki jih niti niso mogli pokriti, in ogromno ljudi, ki so jim pomagali reševalci," je še opisal. Policisti so jim rekli še, naj pospravijo telefone in nemudoma zapustijo območje.