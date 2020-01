New York Times pod plazom kritik zaradi besedila o Karadžiću

New York Times je objavil odlomek iz nove knjige avtorice Jessice Stern o vojnem zločincu Radovanu Karadžiću . S tem pa je dregnil v osje gnezdo, saj v odlomku iz knjige Moj vojni zločinec (My War Criminal), ki so ga objavili, pisateljica Karadžića opisuje kot šarmantnega zdravilca. Na družbenih omrežjih se je takoj vsul plaz kritik, ki so besedilo v New York Timesu označili za nezaslišano in sramotno.

Radovan Karadžić je bil lani pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor. Sprva so mu sicer odredili 40 let zapora, na kar se je pritožil, prizivno sodišče pa mu je kazen zvišalo na dosmrtno.

V članku z naslovom "Zakaj sem dovolila, da je obsojeni vojni zločinec na meni prakticiral energetsko zdravljenje? Mojih 48 ur na samem z Radovanom Karadžićem" Sternova opisuje, da se je med oktobrom 2014 in novembrom 2016 s Karadžićem srečala kar 12-krat, vsako srečanje pa je trajalo po štiri ure. "Želela sem razumeti, zakaj se je zamaskiral v energetskega zdravilca, ko je bil na begu," je med drugim zapisala. Ko ga je vprašala, zakaj se je odločil, da prevzame identiteto zdravilca Dragana Davida Dabića, in kako to, da ga nihče ni prepoznal, ji je Karadžić odgovoril: "Vedno pravim, da tisti, ki so me poznali, niso imeli pojma, kje sem, in tisti, ki so vedeli, kje sem, niso imeli pojma, kdo sem." Avtorica je nato opisala, da se je vojni zločinec ob tem zasmejal kot "ponosen, nagajiv otrok". "Za trenutek sem lahko videla, kakšen je bil kot deček."

Di Giovanni: Neobčutljivost do žrtev je neverjetna

Čeprav je Sternova zapisala, da je bil namen njene knjige, da bi ugotovila, kaj se plete po glavi vojnega zločinca, pa je Janine di Giovanni, novinarka in profesorica na univerzi Yale, o poskusu humaniziranja vojnega zločinca dejala: "To je enako, kot če bi odšli na pregled oči k predsedniku Assadu, ta pa bi se ob tem hvalil o svojem odnosu do pacientov."

Di Giovannijeva, ki je za številne medije poročala o vojni v Bosni in Hercegovini, je zato pozvala k bojkotu knjige o Karadžiću, ki je, kot je zapisala: "Povzročil skrajno trpljenje Bosni, državi, ki jo imam rada, in ljudem, ki jih imam rada. In ona (Sternova) zdaj objavi knjigo o "njenem" vojnem zločincu." Kritična je bila tudi do New York Timesa, ker je avtorici dal prostor in kredibilnost. "Neobčutljivost do na stotine tisoč Bosancev, ki so bili zaradi Karadžića umorjeni, žrtev posilstev, otrok posiljenih žensk, pregnanih, etnično čiščenih, je neverjetna," je še dodala Di Giovannijeva.