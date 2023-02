New York Times zaradi sporočil med Pfizerjem in von der Leynovo vložil tožbo

Časopis se bo tako po poročanju Politica z odvetniki EU soočil na najvišjem evropskem sodišču, na katerem bo skušal prepričati, da mora Evropska komisija po pravni obveznosti objaviti sporočila med predsednico in direktorjem Pfizerja. Ta bi lahko vsebovala informacije o večmilijardnem poslu Evropske unije pri nakupu odmerkov cepiva proti covidu-19.

Ker Evropska komisija ni razkrila sporočil, ki si jih je predsednica te evropske institucije Ursula von der Leyen izmenjala z izvršnim direktorjem Pfizerja Albertom Bourlo , se je ameriški časopis New York Times odločil zoper Komisijo vložiti tožbo.

Tožbo so vložili 25. januarja, v ponedeljek pa je bila ta objavljena v javnem registru Evropskega sodišča. Tudi Evropska komisija za zdaj še ni komentirala zadeve, sta pa dva vira Politicu potrdila tožbo.

Primera ni želel komentirati niti New York Times. "Times na področju svobode informacij vlaga veliko tožb in vodi aktivno evidenco. Trenutno ne moremo komentirati teme te tožbe," so sporočili.

Tožba sledi preiskavi evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly, ki je januarja lani odkrila nepravilnosti pri poskusih Komisije, da prikrije izmenjana sporočila med von der Leynovo in Bourlo. Ugotovila je nepravilno upravljanje predsednice komisije in izdala uradno priporočilo, v katerem je uradu von der Leynove naročila, naj posreduje besedila na podlagi zahteve za dostop do informacij, ki jo je vložil novinar.