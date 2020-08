New York toži Nacionalno orožarsko zvezo: zahtevajo razpustitev organizacije

Ameriška zvezna država New York je v četrtek vložila tožbo proti Nacionalni orožarski zvezi (NRA) in njenega vplivnega vodjo Wayna LaPierra zaradi finančnih prevar in drugih kršitev. Cilj naj bi bil doseči razpustitev te vplivne ameriške orožarske organizacije in konservativnega lobija.

Pravosodna ministrica New Yorka Letitia James je dejala, da so LaPierre in še trije visoki predstavniki NRA pristojbine in donacije članov organizacije uporabljali kot svoje "osebne hranilničke" ter porabili več deset milijonov dolarjev sredstev zase in svoje kolege. S tem naj bi kršili zakone, ki zadevajo neprofitne organizacije.