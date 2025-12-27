Naslovnica
Tujina

New York v primežu snežne nevihte: odpovedanih več kot 1000 letov

New York, 27. 12. 2025 13.09 pred 12 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S. STA
Snežna nevihta v New Yorku

V New Yorku in na severovzhodu ZDA so zaradi zimske nevihte z obilnim sneženjem odpovedali skoraj 1700 letov, kažejo podatki podjetja FlightAware, ki spremlja letalski promet v ameriškem zračnem prostoru. Še okoli 7400 letov pa je bilo prestavljenih.

Največ letov je bilo odpovedanih na letališčih John F. Kennedy in LaGuardia v New Yorku in na letališču Newark v sosednjem New Jerseyju. Na teh letališčih je bilo v petek skupaj odpovedanih 886 letov, navaja dpa.

Na desetine letov je bilo odpovedanih tudi na letališčih v Filadelfiji in Baltimoru ter v kanadskem Torontu.

Letališke službe so prek omrežja X potnikom svetovale, naj pred odhodom na letališča pri letalskih družbah preverijo, kako je z njihovimi leti. Zimska nevihta je del ZDA zajela ravno v času, ko po božičnih praznikih potuje na milijone ljudi.

Opozorilo zaradi zimske nevihte na severovzhodu ZDA, ki ga je izdala Nacionalna vremenska služba (NWS), naj bi veljalo do danes popoldan po lokalnem času.

Po poročanju ABC News gre za največjo snežno nevihto, ki je prizadela severozahod ZDA v zadnjih štirih letih. 

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je po poročanju britanskega BBC prebivalcem svetovala, naj se izogibajo nenujnim potovanjem. Če pa bi vendarle morali na pot, naj se pripravijo vnaprej, potujejo počasi in naj si pustijo dovolj časa, da varno pridejo do cilja. Podobno sta prebivalce opozorila tudi guvernerja New Jerseyja in Connecticuta.

