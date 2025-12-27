New York v primežu snežne nevihte: odpovedanih več kot 1000 letov

Največ letov je bilo odpovedanih na letališčih John F. Kennedy in LaGuardia v New Yorku in na letališču Newark v sosednjem New Jerseyju. Na teh letališčih je bilo v petek skupaj odpovedanih 886 letov, navaja dpa.

Na desetine letov je bilo odpovedanih tudi na letališčih v Filadelfiji in Baltimoru ter v kanadskem Torontu.

Letališke službe so prek omrežja X potnikom svetovale, naj pred odhodom na letališča pri letalskih družbah preverijo, kako je z njihovimi leti. Zimska nevihta je del ZDA zajela ravno v času, ko po božičnih praznikih potuje na milijone ljudi.

Opozorilo zaradi zimske nevihte na severovzhodu ZDA, ki ga je izdala Nacionalna vremenska služba (NWS), naj bi veljalo do danes popoldan po lokalnem času.

Po poročanju ABC News gre za največjo snežno nevihto, ki je prizadela severozahod ZDA v zadnjih štirih letih.