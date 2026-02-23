Naslovnica
Tujina

New York 'zametel' bombni ciklon, odpovedanih več kot 5000 letov

New York, 23. 02. 2026 15.29 pred 49 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Snežni metež v New Yorku

Močan bombni ciklon divja po severovzhodu ZDA. S seboj prinaša močne snežne nevihte. Številna mesta so zaradi hudega vetra v kombinaciji s snežinkami dobesedno 'pokopana pod snegom', gospodinjstva so ostala brez elektrike.

Ameriški mediji so pestro vremensko dogajanje nad ZDA poimenovali kar snežni ciklon. Močan bombni ciklon namreč divja po severovzhodu ZDA s sunki vetra skoraj orkanske moči in ekstremnimi snežnimi padavinami.

Bombni ciklon, znan tudi kot ciklonska bomba, je izraz, ki se uporablja v meteorologiji za opis hitrega in intenzivnega poglabljanja ciklona. To se zgodi, ko se zračni tlak v središču nevihte v 24 urah zniža za vsaj 24 milibarov. Ta hitra sprememba tlaka povzroči izjemno močne vetrove in obilne padavine, saj se zrak hitro dviga in kondenzira. Nastane, ko se srečata hladna zračna masa s polarnega območja in topla, vlažna zračna masa, pogosto nad toplimi morskimi tokovi, kar ustvari idealne pogoje za hitro poslabšanje vremena.

Več kot 40 milijonov ljudi v ZDA se trenutno nahaja na območju z opozorilom pred snežnimi nevihtami.

V New Yorku razglasili izredne razmere

Snežni metež v New Yorku
Snežni metež v New Yorku
FOTO: AP

Doslej je v New Yorku zapadlo tudi več kot 60 cm snega. To je največji snežni vihar v zadnjih letih v New Yorku, poroča CNN. V New Yorku so zato razglasili izredne razmere. Po mestu velja začasna prepoved nenujnih potovanj, odpadel je tudi pouk. Šole v New Yorku bodo namreč v ponedeljek zaprte, učenci pa se ne bodo mogli šolati na daljavo, saj se mesto sooča s prvim snežnim metežem v desetletju.

V ponedeljek je bilo odpovedanih več kot 5000 letov v ZDA in iz njih, več sto tisoč ljudi pa je brez elektrike.

Razlagalnik

Bombni cikloni lahko povzročijo resne posledice za obalna območja, vključno z močnimi nevihtnimi valovi, ki lahko povzročijo obsežne poplave in erozijo obale. Močni vetrovi lahko povzročijo škodo na infrastrukturi, podirajo drevesa in povzročajo izpade električne energije. Intenzivne snežne padavine, kot je omenjeno v članku, lahko povzročijo prometni kaos, izolirajo skupnosti in obremenijo komunalne službe. Poleg tega lahko nenadna in ekstremna nihanja temperature predstavljajo nevarnost za ranljive skupine prebivalstva in divje živali.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
sneg vreme new york

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
0523
23. 02. 2026 16.10
Grenlandija na obisku. Treba še mal pojačat.
Odgovori
0 0
BUONcaffee
23. 02. 2026 15.57
Vsako leto isto, ista zgodba. Pri nas 2x sneg pa apokalipsa.
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
23. 02. 2026 15.57
Verjetno je kr hudo za žide, ko vidijo sneg?
Odgovori
+0
1 1
Rudar
23. 02. 2026 16.27
Spet židje, ha, ha, ha, ha...
Odgovori
0 0
bibaleze
