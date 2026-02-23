New York 'zametel' bombni ciklon, odpovedanih več kot 5000 letov

Ameriški mediji so pestro vremensko dogajanje nad ZDA poimenovali kar snežni ciklon. Močan bombni ciklon namreč divja po severovzhodu ZDA s sunki vetra skoraj orkanske moči in ekstremnimi snežnimi padavinami.

Bombni ciklon, znan tudi kot ciklonska bomba, je izraz, ki se uporablja v meteorologiji za opis hitrega in intenzivnega poglabljanja ciklona. To se zgodi, ko se zračni tlak v središču nevihte v 24 urah zniža za vsaj 24 milibarov. Ta hitra sprememba tlaka povzroči izjemno močne vetrove in obilne padavine, saj se zrak hitro dviga in kondenzira. Nastane, ko se srečata hladna zračna masa s polarnega območja in topla, vlažna zračna masa, pogosto nad toplimi morskimi tokovi, kar ustvari idealne pogoje za hitro poslabšanje vremena.

Več kot 40 milijonov ljudi v ZDA se trenutno nahaja na območju z opozorilom pred snežnimi nevihtami.