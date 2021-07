New York zaradi porasta nasilja z orožjem razglasil izredne razmere

Novi zakon prihaja v času, ko se zlasti New York sooča z naraščajočim številom streljanj. Demokratski guverner New Yorka Andrew Cuomo je ob podpisu dejal, da je v New Yorku med praznovanji za 4. julij prišlo do 51 streljanj, poročajo tuji mediji.

Zvezni zakon o zaščiti zakonite trgovine z orožjem iz leta 2005 je proizvajalcem orožja dal imuniteto pred tožbami, povezanimi s kaznivo zlorabo njihovih izdelkov. Zagovorniki newyorškega zakona trdijo, da so proizvajalci orožja še vedno odgovorni, če kršijo druge zakone o prodaji ali trženju strelnega orožja. "To je bilo državno prizadevanje za zaščito orožne industrije na vse mogoče načine," je zvezni zakon kritizirala generalna državna tožilka Letitia James. "Toda danes je država New York naredila pomemben korak, da bi to popravila in svoje državljane zaščitila pred nasiljem," je dejala.

Jamesova je dejala, da je "pripravljena braniti" zakon, ki bi dovolil tožbe zoper proizvajalce orožja zaradi oškodovanja javnosti, če na primer niso sprejel ukrepov za preprečevanje nezakonite prodaje strelnega orožja v New Yorku.

Guverner te zvezne države med drugim načrtuje ustanovitev urada za preprečevanje nasilja z orožjem, ki bi ga nadziralo newyorško zdravstveno ministrstvo, zahteva, da policijske uprave predložijo podatke o streljanju na ravni incidentov, vložitev več kot 40 milijonov evrov v poletne programe zaposlovanja za ogrožene mlade ter boj proti pretoku strelnega orožja zunaj države. Direktiva bo usmerila več kot 117 milijonov evrov za programe posredovanja in preprečevanja nasilja z orožjem.