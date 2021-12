Newyorškega župana bodo lahko izbirali tudi nedržavljani ZDA

Mestni svet New Yorka je v predlog zakona potrdil s 33 glasovi za in 14 proti. Župana in druge mestne uradnike bodo tako lahko po novem volili vsi tisti, ki imajo stalni naslov najmanj 30 dni, so polnoletni in z urejenimi dokumenti.

Nezakoniti priseljenci volilne pravice ne bodo dobili, dobili pa jo bodo na primer tisti z dovoljenjem za delo in bivanje, čeprav niso državljani Združenih držav Amerike.

Volilno pravico bodo dovolili med drugim tudi tistim, ki so jih v ZDA kot mladoletnike pripeljali starši ali drugi skrbniki. Tem tako imenovanim sanjačem (ang. dreamers) je v času predsednika Donalda Trumpa grozil izgon, v času demokratske vlade Josepha Bidna pa so za zdaj varni.

(Ne)skladno z zvezno zakonodajo?

Pred New Yorkom je sicer že več kot deset manjših lokalnih skupnosti po ZDA omogočilo udeležbo na lokalnih volitvah tudi nedržavljanom ZDA. New York pa bo postal največja tovrstna lokalna skupnost z okrog devet milijonov prebivalcev. Naslednje volitve župana in lokalnih veljakov, pri katerih bo sprememba prišla v poštev, so tam predvidene sredi leta 2023, poroča Washington Post.

Župan de Blasio, ki se mu s koncem leta izteka mandat, nasprotuje predlogu, ker ni prepričan, da je v skladu z vsemi zakoni. Zvezna zakonodaja državam in lokalnim skupnostim sicer dovoljuje, da same odločajo o tem, kdo lahko voli na njihovem območju. Vendar pa ni jasno, ali to velja tudi za tiste, ki niso državljani ZDA. Republikanci so že napovedali tožbe proti zakonu.