New York pod vodo: 'Zunaj je kot jezero, ocean'

Razmere v New Yorku so kaotične. Dež zaliva ceste, stanovanja in podzemno železnico, voda dere v vozila in po ulicah s seboj odnaša vse, kar ji pride na pot. Nad mesto se je zlilo več nalivov, take količine dežja ni bilo že več desetletij. Brez prestanka je padal 12 ur. "Zunaj je kot jezero, ocean," opisujejo prebivalci.

V petek je New York zajelo eno najhujših deževij v zadnjih desetletjih. Voda je že čez dan uničila več linij podzemne železnice, zaprla več cest in celo terminal na letališču LaGuardia. Na letališču John F. Kennedy je višina padle vode s 21,97 centimetra podrla septembrski rekord iz leta 1960. V delih Brooklyna je do noči padlo do 18,41 centimetra dežja na kvadratni meter, poročajo vremenarji in mestne oblasti. Tudi čez noč pričakujejo več nalivov. V brooklynski četrti Crown Heights se je Jessie Lawrence zbudila ob zvoku dežja, ki je kapljal s stropa njenega stanovanja v četrtem nadstropju, nato je slišala čudne zvoke pred svojimi vhodnimi vrati. Ko jih je odprla, pa je ugotovila, da se ji po stopnicah in hodniku bliža velik vodni val. Dež je s strehe prihrumel v notranjost.

Voda je čez dan vdrla tudi k Joy Wong, ki živi v predelu Queens. "Bila sem tako zaskrbljena," je opisala trenutek, ko je začela pritekati čez vhodna vrata. V nekaj minutah je voda v celoti napolnila njene kletne prostore, ki so zdaj popolnoma uničeni. "Zunaj je kot jezero, ocean," je opisovala razmere na drugi strani oken. V petek so mestne oblasti sporočile, da so njihovi zaposleni posredovali pri poplavljanju šestih stanovanjskih kleti in da so se vsi prebivalci varno rešili.

Guvernerka Kathy Hochul in župan mesta Eric Adams sta razglasila izredne razmere in ljudi pozvala, naj ostanejo tam, kjer se trenutno nahajajo. A šole so bile vseeno odprte, zato so učenci odšli k pouku, zaposleni pa v službe. Popoldan je bilo stanje že tako kaotično, da niso vedeli, kako priti domov. Pod vodo ceste, železnice in podzemna, tudi letališke steze Najprej so se z vodo napolnile ceste. Že zjutraj je tako promet obstal na glavni prometni žili vzdolž vzhodne strani Manhattna. Deževnica se je dvignila do vrha avtomobilskih koles, mnogi so zato svoja vozila zapustili. Tudi če so bile ceste vozne, je na njih nastajala huda gneča. Priscilla Fontallio je okoli 11. ure povedala, da je na nepoplavljeni cesti stala tri ure. Kot že rečeno, pod vodo niso le ceste, ampak tudi podzemna železnica. Vsaka izmed linij je bila vsaj delno prekinjena ali pa je vozila z zamudami, poroča AP. Čez dan je bila v celoti prekinjena povezava z Manhattna na sever, zvečer so jo znova vzpostavili.

Obtičalo je tudi 44 od 3500 mestnih avtobusov, promet je bil moten po celem mestu, so sporočili uradniki. "Ko ustavijo avtobuse, veš, da je slabo," je ob tem komentiral srednješolec iz Brooklyna Malachi Clark. Mnogi so se zato obrnili na železnice, pred terminalom na postaji Grand Central se je vila dolga vrsta ljudi. Tudi tam so bile sicer nekatere poti zaprte. "Tukaj bom sedel in čakal, dokler ne dobim prevoza," je dejal Mike Tags, ki je bil med tistimi, ki so obtičali v mestu. Leti na letališče LaGuardia so bili zjutraj za kratek čas ustavljeni, nato pa odloženi zaradi vode v območju za polnjenje goriva. Zaradi poplav so za nekaj ur zaprli tudi enega od treh letaliških terminalov. Terminal A je normalno obratoval okoli 20. ure.