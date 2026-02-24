Naslovnica
Tujina

Slovenec v New Yorku: Zvečer nismo smeli ven, kot v času kovida

New York, 24. 02. 2026 17.01 pred 19 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Leja Hrovat M.S. N.L.
Zasnežen New York

Po severovzhodu ZDA divja bombni ciklon z močnimi snežnimi nevihtami. V New Yorku je zapadlo tudi več kot pol metra snega, trgovine so izpraznjene, šole zaprte, številni delajo od doma. "Po 21. uri nismo smeli ven, kot v času kovida," razmere v New Yorku opisuje Slovenec Filip Jauk.

Drugo letošnje veliko snežno neurje je povzročilo odpovedi več kot 5600 poletov, največ v New Yorku in Bostonu. V delih Rhode Islanda in Massachusettsa je zapadlo skoraj 94 centimetrov snega, v New Yorku pa so namerili več kot pol metra. Tam je zaradi vremenskih razmer začasno veljala prepoved vseh nenujnih potovanj.

Slovenec Jon Jelerčič, doma iz Izlak, zadnja štiri leta študira v New Yorku, natančneje na Long Islandu. Kot je povedal za oddajo 24UR, temperature pod ničlo v mestu vztrajajo že skoraj mesec dni, opozorila o novi snežni nevihti pa so na mobilne telefone prejeli že pretekli teden.

Američani so se na novico, da prihaja snežni metež, odzvali panično, pravi. "Naključno sem šel v trgovino dan pred neurjem in so bile trgovine povsem izpraznjene. Še 15 minut pred zaprtjem je bila trgovina polna ljudi, čakali so v vrsti in grebli za hrano," pripoveduje.

Šole in univerze so bile v ponedeljek zaprte, danes pa pouk večinoma poteka na daljavo. Kot poudarja Jelerčič, so sicer na Long Islandu vajeni, da januarja zapade večja količina snega, a sam, odkar živi v ZDA, še nikoli ni doživel takšnih vremenskih razmer.

"14 dni zapored je bilo čez dan -15 do -10 stopinj Celzija. Po 21. uri nismo smeli ven, kot v času kovida," razmere v New Yorku opisuje Filip Jauk, ki živi v ZDA. Z njim se je pogovarjala Leja Hrovat. Več pa v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV.

new york zda slovenci sneg bombni ciklon

Davorin Trstenjak
24. 02. 2026 17.17
Mamdani je v NY povsem zatajil, nobene odgovornosti ne premore nesposobni župan, še cest več ne plužijo, nemogoč dostop do podzemne, reševalci ne morejo do pomoči potrebnih, tudi številne brezdomce je hladnokrvno prepustil ledeni smrti na newyorških ulicah, medtem ko je v zavetiščih in hotelih izdatno poskrbljeno za ilegalne migrante ...
Odgovori
+4
4 0
krjola
24. 02. 2026 17.13
phahahaha....pa kva vi to objavlate tam na poptvju, a ste čist zglajzal al kva...
Odgovori
+0
1 1
nemski_ovcar
24. 02. 2026 17.13
Pri nas bi že kolesarili in zbijali naokoli
Odgovori
+1
1 0
