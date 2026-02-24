Slovenec v New Yorku: Zvečer nismo smeli ven, kot v času kovida

Drugo letošnje veliko snežno neurje je povzročilo odpovedi več kot 5600 poletov, največ v New Yorku in Bostonu. V delih Rhode Islanda in Massachusettsa je zapadlo skoraj 94 centimetrov snega, v New Yorku pa so namerili več kot pol metra. Tam je zaradi vremenskih razmer začasno veljala prepoved vseh nenujnih potovanj.
Slovenec Jon Jelerčič, doma iz Izlak, zadnja štiri leta študira v New Yorku, natančneje na Long Islandu. Kot je povedal za oddajo 24UR, temperature pod ničlo v mestu vztrajajo že skoraj mesec dni, opozorila o novi snežni nevihti pa so na mobilne telefone prejeli že pretekli teden.
Američani so se na novico, da prihaja snežni metež, odzvali panično, pravi. "Naključno sem šel v trgovino dan pred neurjem in so bile trgovine povsem izpraznjene. Še 15 minut pred zaprtjem je bila trgovina polna ljudi, čakali so v vrsti in grebli za hrano," pripoveduje.
Šole in univerze so bile v ponedeljek zaprte, danes pa pouk večinoma poteka na daljavo. Kot poudarja Jelerčič, so sicer na Long Islandu vajeni, da januarja zapade večja količina snega, a sam, odkar živi v ZDA, še nikoli ni doživel takšnih vremenskih razmer.
