Slovenec v New Yorku: Zvečer nismo smeli ven, kot v času kovida

Drugo letošnje veliko snežno neurje je povzročilo odpovedi več kot 5600 poletov, največ v New Yorku in Bostonu. V delih Rhode Islanda in Massachusettsa je zapadlo skoraj 94 centimetrov snega, v New Yorku pa so namerili več kot pol metra. Tam je zaradi vremenskih razmer začasno veljala prepoved vseh nenujnih potovanj.

Slovenec Jon Jelerčič, doma iz Izlak, zadnja štiri leta študira v New Yorku, natančneje na Long Islandu. Kot je povedal za oddajo 24UR, temperature pod ničlo v mestu vztrajajo že skoraj mesec dni, opozorila o novi snežni nevihti pa so na mobilne telefone prejeli že pretekli teden.