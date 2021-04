Digidog prestrašil vsega vajene Newyorčane, moral bo domov

Newyorška policija bo morala robotskega psa "upokojiti" prej, kot je bilo sprva načrtovano, saj ga je javnost označila za preveč agresivnega. Digidog naj bi bil "zastrašujoč", predstavljal pa naj bi distopično napravo za nadzor. Robot je tako zlasti problematičen v času, ko Američani množično opozarjajo na policijsko nasilje.

Štirinožna naprava naj bi bila futuristično orodje, ki bi jo poslali na mesta, ki so za policiste preveč nevarna. "Ta pes bo rešil življenja," je decembra v televizijskem intervjuju dejal inšpektor Frank Digiacomo z oddelka za tehnično pomoč oddelka."Zaščitil bo ljudi. Ščitil bo policiste,"je zatrdil.

Namesto tega je stroj, ki ga je policija poimenovala Digidog, postal središče burne razprave. Potem ko so ga februarja v Bronxu uporabili med intervencijo, so ga kritiki primerjali z distopično napravo za nadzor, poročaThe New York Times. Ta mesec so ga policisti znova uporabili med intervencijo v javni stanovanjski zgradbi na Manhattnu, a so se kritiki razburili, nekateri pa so napravo opisali kot simbol policijskega nasilja pri obravnavanju zločinov v revnejših skupnostih. Dnevi robotskega psa v New Yorku so se tako hitro skrajšali.

Na poziv sodnika mestnega svetaBena Kallosa in predsednika sveta Coreyja Johnsona, ki sta zahtevala zapise o napravi, so policijski uradniki sporočili, da so pogodbo v vrednosti približno 94.000 ameriških dolarjev (okoli 78.100 evrov) za najem robotskega psa pri proizvajalcu Boston Dynamics 22. aprila odpovedali. John Miller, namestnik pooblaščenca policijske uprave za obveščevalne službe in protiterorizem, je v sredo potrdil, da je bila pogodba prekinjena in da so psa že ali pa ga bodo kmalu vrnili v Boston Dynamics, ameriško podjetje za inženiring in robotiko.

Mnenja glede odločitve so različna Miller je v intervjuju dejal, da naj bi se najem sicer končal avgusta in da je policija do takrat nameravala preizkušati zmogljivosti robotskega psa. Po njegovih besedah je oddelek spremenil svoje načrte, potem ko je naprava postala "tarča" ljudi, ki so jo brez pravih razlogov uporabili za spodbujanje argumentov o nadzoru in rasizmu. "Ljudje so nekako našli besede, s katerimi so napravo naredili 'zlobno'," je dejal.

Kallos, demokrat, ki zastopa Upper East Side, je zavzel drugačno stališče in dejal, da prisotnost naprave v New Yorku predstavlja "militarizacijo policije". Dejal je, da so robotski psi podobni tistim, ki so bili predstavljeni v epizodi "Metalhead" iz leta 2017 v televizijski oddaji "Black Mirror". "V času, ko bi morali imeti na ulici več policistov, ki bi gradili odnose s prebivalci, so jih dejansko usmerili drugam in jih poskušali nadomestiti z roboti," je dejal. Tiskovni predstavnik župana Billa de Blasia Bill Neidhardt je dejal, da je "vesel, da so robotskega psa 'uspavali'.""Je grozljiv, odtujujoč in Newyorčanom pošilja napačno sporočilo ," je dejal. "Robotski psi niso bili zasnovani tako, da bi bili uporabljeni kot orožje" Michael Perry, izvršni direktor Boston Dynamics, je v tem mesecu dejal, da od približno 500 robotskih psov, ki so na terenu po vsem svetu, večino uporabljajo komunalna podjetja, na gradbiščih ali v drugih komercialnih okoljih, ki vključujejo nevarne situacije. Povedal je, da policijske uprave uporabljajo le štiri naprave. Tiskovna predstavnica družbe Boston Dynamics je v sredo dejala, da roboti "niso zasnovani tako, da bi bili uporabljeni kot orožje ali da bi bili namenjeni škodovanju ali ustrahovanje ljudi ali živali".