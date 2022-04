Newyorška policija še vedno išče osumljenca za strelski napad na podzemni železnici

Potniki podzemne železnice v Brooklynu, ene od četrti v New Yorku, so morali v torek med jutranjim prevozom na delo bežati pred naboji, medtem ko jih je zaslepila dimna bomba. Policija še vedno išče osumljenca, ki je ustrelil 10 ljudi, pet jih je v kritičnem, a stabilnem stanju. Motivi za napad še niso znani.

Policija je v torek zvečer sporočila, da išče 62-letnega temnopoltega Franka Jamesa, s katerim bi se rada pogovorila glede najetega tovornjaka podjetja U-Haul, ki so ga povezali z napadom. Šef detektivov James Essig sicer ni povedal, da ga sumijo napada. Vendar so se pojavili dvomi v to, saj za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, ponujajo nagrado 50.000 dolarjev. Jamesa so identificirali po kreditni kartici, ki so jo našli na kraju zločina, kjer je strelec pustil za seboj torbo z dimno bombo, sekiro in pištolo, s katero je streljal. Policija je tovornjak našla nekaj kilometrov stran od kraja zločina. S to kreditno kartico je bil v Philadelphii najet tovornjak U-Haul z registracijo iz Arizone. James naj bi se v Brooklyn pripeljal iz Philadelphie, ni pa še znano, kako je povezan z New Yorkom, ker ima naslova prebivališča v Philadelphii in Wisconsinu.

icon-expand Frank James FOTO: AP

Policijska komisarka New Yorka Keechant Sewell je povedala, da je James na družbenih medijih pisal o brezdomcih in newyorškem županu Ericu Adamsu, zaradi česar so okrepili županovo varovanje. Ameriški mediji prav tako poročajo, da naj bi James že leta 2019 prišel na radar FBI v Novi Mehiki zaradi možnih groženj, vendar ga po pogovoru niso aretirali. Sewellova je še povedala, da dogodka ne preiskujejo kot teroristični napad, vendar ničesar ne izključuje. V bolnišnico je moralo 16 ljudi, od tega jih je bilo deset ustreljenih Strelec je na vlaku proge N v Brooklynu zjutraj ob 8.30 po krajevnem času sredi konice pri postaji 36. ulica iz nahrbtnika potegnil dimno bombo in jo sprožil, nato pa začel streljati. Vlak je peljal naprej do naslednje postaje, kjer je zavladal kaos potem, ko so se odprla vrata. Iz strelčevega vagona se je razvil gost dim, ranjenci so popadali na tla po platformi, ljudje so bežali na prosto, nekateri pa so pomagali ranjenim. V zmešnjavi se je poškodovalo še več ljudi. V bolnišnico jo moralo 16 ljudi, od tega jih je bilo deset ustreljenih, štirje so se zdravili zaradi dima, dve osebi pa sta bili v šoku.

