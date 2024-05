Newyorška policija z lestvijo skozi drugo nadstropje univerze Columbia

Policisti so uspeli priti v poslopje Hamilton Hall, tako da so splezali skozi okno v drugem nadstropju s pomočjo tovornjaka z lestvijo. Študenti so poslopje sicer zasedli v torek zjutraj in napovedali, da bodo vztrajali dokler vodstvo univerze ne izpolni njihovih zahtev. Glavna zahteva je, da se prekinejo vse finančne vezi z Izraelom, kar je univerza zavrnila in začela izključevati študente.

Predsednica univerze Columbia Minouche Shafik je v prošnji policiji za posredovanje navedla, da zasedbo šolske stavbe vodijo posamezniki, ki niso povezani z univerzo. Prosila je tudi, naj policija ostane na univerzi vsaj do 17. maja, da protestniki ne bodo ponovno postavili svojih taborov s šotori.