Newyorški demokrati guvernerja Cuoma pozvali k odstopu

New York, 12.03.2021

Demokrati v kongresu zvezne države New York so pozvali guvernerja Andrewa Cuoma k odstopu. Pozivu sta se pridružila tudi Alexandra Ocasio-Cortez in Jerry Nadler. Ob tem je predsednik spodnjega doma newyorškega državnega kongresa, demokrat Carl Heastie, pooblastil pravosodni odbor, da začne preiskavo pred ustavno obtožbo demokratskega guvernerja države Andrewa Cuoma. Cuoma je namreč spolnega nadlegovanja obtožilo šest žensk.