Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Newyorški župan Mamdani bi ukinil agencijo ICE

New York, 21. 01. 2026 16.23 pred 12 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z. STA
Zohran Mamdani

Newyorški župan Zohran Mamdani je v izjavi za ameriško televizijo ABC povedal, da bi morali v ZDA ukiniti Agencijo za priseljevanje in carine (ICE), ker po njegovih besedah pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa zgolj terorizira ljudi in uničuje življenja.

Demokratski politiki so se v zadnjih letih izogibali pozivom k ukinitvi agencije Ice, ki jo nekateri liberalno nagnjeno Američani v zadnjem času imenujejo tudi "Trumpov gestapo". Takšno stališče pri večini Američanov ni naletelo na odobravanje.

Newyorški župan Zohran Mamdani, ki je bil izvoljen ob ostrem nasprotovanju in kritikah s strani Donalda Trumpa, pa je za ABC povedal, da zagovarja ukinitev agencije ICE - zlasti v luči dogajanja v Minnesoti, kjer je eden od agentov s strelom v glavo v začetku januarja ubil 37-letno Renee Good, predstavniki Trumpove vlade pa so jo označili za teroristko.

Preberi še Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

"Vidimo subjekt, ki ne izpolnjuje svojega navedenega razloga za obstoj. Vidimo vladno agencijo, ki naj bi izvrševala neke vrste zakon o priseljevanju, vendar namesto tega terorizira ljudi - ne glede na njihov priseljenski status, ne glede na zakone, ne glede na dejstva posameznega primera. Dovolj imam tega, da se vsak dan zbudim in vidim nove prizore, kako nekoga vlečejo ven iz avtomobila, iz njegovega doma, iz njegovega življenja," je dejal Mamdani.

"Američani pri agentih ICE ne vidijo nobene človečnosti. Obstaja način, kako se lahko v tem mestu in v tej državi skrbi za priseljevanje s čutom za človečnost. To ni to, kar vidimo pri agentih ICE, in tega pri njih že dolgo, dolgo časa nismo videli," je dodal župan New Yorka.

Trump je medtem na torkovi novinarski konferenci znova zatrjeval, da ICE lovi le najhujše od najhujših zločincev, nezakonite priseljence, ki ne kršijo zakonov, pa pusti pri miru, čeprav poročanje medijev vsakodnevno priča o aretacijah delavcev, šolarjev, invalidov in oseb, ki opravljajo uradne postopke na sodiščih ali vladnih agencijah.

mamdani trump ukinitev agencija ice

V Avstriji krajše poletne počitnice za učence s slabim znanjem nemščine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
r h
21. 01. 2026 16.38
Edino pravilno
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469