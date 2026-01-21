Newyorški župan Mamdani bi ukinil agencijo ICE

Newyorški župan Zohran Mamdani , ki je bil izvoljen ob ostrem nasprotovanju in kritikah s strani Donalda Trumpa, pa je za ABC povedal, da zagovarja ukinitev agencije ICE - zlasti v luči dogajanja v Minnesoti, kjer je eden od agentov s strelom v glavo v začetku januarja ubil 37-letno Renee Good , predstavniki Trumpove vlade pa so jo označili za teroristko.

Demokratski politiki so se v zadnjih letih izogibali pozivom k ukinitvi agencije Ice, ki jo nekateri liberalno nagnjeno Američani v zadnjem času imenujejo tudi "Trumpov gestapo". Takšno stališče pri večini Američanov ni naletelo na odobravanje.

"Vidimo subjekt, ki ne izpolnjuje svojega navedenega razloga za obstoj. Vidimo vladno agencijo, ki naj bi izvrševala neke vrste zakon o priseljevanju, vendar namesto tega terorizira ljudi - ne glede na njihov priseljenski status, ne glede na zakone, ne glede na dejstva posameznega primera. Dovolj imam tega, da se vsak dan zbudim in vidim nove prizore, kako nekoga vlečejo ven iz avtomobila, iz njegovega doma, iz njegovega življenja," je dejal Mamdani.

"Američani pri agentih ICE ne vidijo nobene človečnosti. Obstaja način, kako se lahko v tem mestu in v tej državi skrbi za priseljevanje s čutom za človečnost. To ni to, kar vidimo pri agentih ICE, in tega pri njih že dolgo, dolgo časa nismo videli," je dodal župan New Yorka.

Trump je medtem na torkovi novinarski konferenci znova zatrjeval, da ICE lovi le najhujše od najhujših zločincev, nezakonite priseljence, ki ne kršijo zakonov, pa pusti pri miru, čeprav poročanje medijev vsakodnevno priča o aretacijah delavcev, šolarjev, invalidov in oseb, ki opravljajo uradne postopke na sodiščih ali vladnih agencijah.