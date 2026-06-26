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Newyorški župan Mamdani izpolnil obljubo o zamrznitvi najemnin

New York, 26. 06. 2026 18.48 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Stanovanje v New Yorku

Župan New Yorka Zohran Mamdani je izpolnil ključno predvolilno obljubo. Mestni odbor je sklenil, da se cene za regulirana stanovanja od oktobra ne bodo povišale, kar se v mestu ni zgodilo zadnjih trideset let.

Stanovanje v New Yorku
Stanovanje v New Yorku
FOTO: AP

Mestni odbor za smernice o najemninah za stanovanja v New Yorku je v četrtek sklenil, da se najemnine za stanovanja z reguliranimi najemninami od 1. oktobra za leto ali dve ne smejo povišati, poroča časopis Wall Street Journal. Gre za prvo uresničeno predvolilno obljubo župana Zohrana Mamdanija.

Odbor sestavljajo predstavniki najemnikov in lastnikov starejših stanovanjskih objektov (blokov s t. i. stabiliziranimi in nadzorovanimi najemninami), ki vsako leto določijo za kakšen odstotek se lahko v prihodnjem letu dni povišajo najemnine za enoletno podaljšanje najemnin oziroma za dvoletno.

Lastniki takih stanovanj, ki jih je v New Yorku okrog milijon, morajo vsako leto najemnikom poslati ponudbo za enoletno ali dvoletno podaljšanje pogodbe. Lani je odbor glasoval za triodstotno povišanje za enoletne najemne pogodbe in za 4,5-odstotno povišanje za dvoletne, kar velja za obdobje od 1. oktobra lani do 30. septembra letos.

New York
New York
FOTO: Profimedia

Zadnjih 30 let se še ni zgodilo, da odbor ne bi odobril povišanja, Mamdaniju pa je obljuba o zamrznitvi pred volitvami zagotovila veliko političnih točk.

Predstavniki lastnikov stanovanj so med zasedanjem odbora ponovno trdili, da je povišanje nujno, ker rastejo tudi vse druge cene, kot so zavarovanja, komunalne storitve, goriva, vode in drugih.

Newyorške najemnine so visoke, vendar je v ceno vključeno ogrevanje, pa tudi odvoz smeti in voda. Najemniki morajo plačati elektriko in plin, kar pomeni, da imajo poleti zaradi nujne uporabe klimatskih naprav višje stroške kot pozimi, ko jim za ogrevanje ni treba skrbeti.

Lastniki reguliranih stanovanj lahko cene zvišajo za določen odstotek tudi, ko se vseli nov najemnik, zato se najemniki reguliranih stanovanj redko odločajo za selitve, saj dlje kot so v stanovanju, nižja je cena.

Združenje lastnikov stanovanj New Yorka je po odločitvi odbora sporočilo, da bodo sedaj prisiljeni povišati tržne najemnine za stanovanja v objektih, ki niso regulirani. Prav tako so opozorili, da bodo nekatere regulirane objekte morali dati v stečaj.

Po podatkih iz poročila Mestnega neodvisnega proračunskega urada iz leta 2026 znaša srednja cena najemnine za vsa stanovanja s stabiliziranimi najemnimi cenami v mestu 1603 dolarjev. Vendar pa se ta zelo razlikuje od starosti in predvsem lokacije stavbe.

V zakotnih predelih Brooklyna in Bronxa so nižje, na Manhattnu pa višje od 2000 dolarjev. Tržna cena za primerljiva stanovanja je neprimerno višja – srednja cena je 4000 dolarjev na mesec.

Stanovanje v New Yorku
Stanovanje v New Yorku
FOTO: AP

Mamdanijev urad je pred četrtkovim glasovanjem zagotovil nekaj olajšav zaskrbljenim lastnikom. Prejšnji mesec je napovedal, da bodo upravičeni lastniki stanovanj lahko zaračunali enkratno povišanje najemnine za določene prazne enote, tudi če bo sprejeta zamrznitev. Ob tem je že aprila uvedel nov zavarovalni program, katerega cilj je zmanjšanje zavarovalnih stroškov lastnikov stanovanj za 20 do 30 odstotkov.

Mesto je prav tako vzpostavilo program posojil v višini do pet milijonov dolarjev za najemodajalce, da bi jim pomagalo pri plačilu zapadlih najemnin najemnikov in preprečilo izselitve.

Pred četrtkovim glasovanjem je odstopila članica odbora Christina Smyth, ki je zastopala lastnike stanovanj. Dejala je, da gre za farso, saj naj bi bila odločitev o zamrznitvi sprejeta že lani med predvolilno kampanjo.

Člane odbora imenuje župan, v njem pa morata biti po zakonu po dva predstavnika najemnikov in lastnikov ter pet strokovnjakov. Mamdani je doslej imenoval šest članov odbora, izid glasovanja za zamrznitev je bil po odstopu Smyth sedem proti ena.

Zohran Mamdani New York najemnine nepremičnine stanovanjska politika

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