Newyorški župan Mamdani izpolnil obljubo o zamrznitvi najemnin

Stanovanje v New Yorku FOTO: AP

Mestni odbor za smernice o najemninah za stanovanja v New Yorku je v četrtek sklenil, da se najemnine za stanovanja z reguliranimi najemninami od 1. oktobra za leto ali dve ne smejo povišati, poroča časopis Wall Street Journal. Gre za prvo uresničeno predvolilno obljubo župana Zohrana Mamdanija. Odbor sestavljajo predstavniki najemnikov in lastnikov starejših stanovanjskih objektov (blokov s t. i. stabiliziranimi in nadzorovanimi najemninami), ki vsako leto določijo za kakšen odstotek se lahko v prihodnjem letu dni povišajo najemnine za enoletno podaljšanje najemnin oziroma za dvoletno. Lastniki takih stanovanj, ki jih je v New Yorku okrog milijon, morajo vsako leto najemnikom poslati ponudbo za enoletno ali dvoletno podaljšanje pogodbe. Lani je odbor glasoval za triodstotno povišanje za enoletne najemne pogodbe in za 4,5-odstotno povišanje za dvoletne, kar velja za obdobje od 1. oktobra lani do 30. septembra letos.

New York FOTO: Profimedia

Zadnjih 30 let se še ni zgodilo, da odbor ne bi odobril povišanja, Mamdaniju pa je obljuba o zamrznitvi pred volitvami zagotovila veliko političnih točk. Predstavniki lastnikov stanovanj so med zasedanjem odbora ponovno trdili, da je povišanje nujno, ker rastejo tudi vse druge cene, kot so zavarovanja, komunalne storitve, goriva, vode in drugih. Newyorške najemnine so visoke, vendar je v ceno vključeno ogrevanje, pa tudi odvoz smeti in voda. Najemniki morajo plačati elektriko in plin, kar pomeni, da imajo poleti zaradi nujne uporabe klimatskih naprav višje stroške kot pozimi, ko jim za ogrevanje ni treba skrbeti. Lastniki reguliranih stanovanj lahko cene zvišajo za določen odstotek tudi, ko se vseli nov najemnik, zato se najemniki reguliranih stanovanj redko odločajo za selitve, saj dlje kot so v stanovanju, nižja je cena. Združenje lastnikov stanovanj New Yorka je po odločitvi odbora sporočilo, da bodo sedaj prisiljeni povišati tržne najemnine za stanovanja v objektih, ki niso regulirani. Prav tako so opozorili, da bodo nekatere regulirane objekte morali dati v stečaj. Po podatkih iz poročila Mestnega neodvisnega proračunskega urada iz leta 2026 znaša srednja cena najemnine za vsa stanovanja s stabiliziranimi najemnimi cenami v mestu 1603 dolarjev. Vendar pa se ta zelo razlikuje od starosti in predvsem lokacije stavbe. V zakotnih predelih Brooklyna in Bronxa so nižje, na Manhattnu pa višje od 2000 dolarjev. Tržna cena za primerljiva stanovanja je neprimerno višja – srednja cena je 4000 dolarjev na mesec.

Stanovanje v New Yorku FOTO: AP