Newyorški župan napovedal zmanjšanje proračuna policije za 890 milijonov evrov

Župan je z napovedjo zmanjšanja proračunskih sredstev tudi uresničil pričakovanja večine mestnega sveta, ki zahteva podobno krčenje proračuna največje policijske sile v ZDA.

"Moj urad je mestnemu svetu predložil načrt za milijardo dolarjev prihrankov pri policiji in preusmeritev sredstev mladim in skupnostim, tako da se lahko soočimo z vprašanji, ki so za številne težave naše družbe," je dejal župan.