Newyorško tožilstvo sklicalo veliko poroto glede obtožnic proti Trumpovi organizaciji

Okrožni tožilec ManhattnaCyrus Vance mlajši že dve leti vodi preiskavo Trumpa in njegovega podjetja. Preiskava zajema razne zadeve, od plačil ženskam za molk o spolnih odnosih s Trumpom in cenitve premoženja do kompenzacije zaposlenim. Vance je imel doslej na voljo preiskovalno veliko poroto, ki je izdajala pozive na zaslišanja in potrjevala naloge.