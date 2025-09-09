Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nezadovoljna Melania: razočaral jo je 'nespoštljivi' Mark

Washington, 09. 09. 2025 07.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
14

Medtem ko je ameriški predsednik Trump govoril na večerji v Beli hiši, Mark Zuckerberg ni poslušal, kar ni navdušilo ameriške prve dame, Melanie Trump. Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek njene reakcije nad vedenjem ustanovitelja Mete.

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump sta v četrtek v svoji uradni rezidenci gostila več vplivnih direktorjev tehnološke industrije, s katerimi so razpravljali o uporabi umetne inteligence za uveljavitev ZDA kot globalnega inovacijskega vodje, poroča The Mirror.

A v središču pozornosti niso bili pogovori, temveč subtilni trenutki med dogodkom, ki se je odvijal v državni jedilnici Bele hiše. Marka Zuckerberga so opazili, kako sedi poleg Trumpa in klepeta z nekom drugim, medtem ko je predsednik odgovarjal na novinarsko vprašanje.

Prva dama je to opazila in se ni zdela navdušena nad pomanjkanjem pozornosti ustanovitelja Mete, medtem ko je njen mož govoril.

Objava na omrežju X je zbrala 1,5 milijona ogledov. Več uporabnikov omrežja je Zuckerberga označilo za nespoštljivega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
trump zuckerberg meta melania
Naslednji članek

Vlak trčil v avtobus, 10 mrtvih, vsaj 55 poškodovanih

Naslednji članek

Predsednica s predlogom novih ustavnih sodnikov

SORODNI ČLANKI

Na Floridi se začenja sojenje moškemu, za poskus atentata Trumpa med golfom

Po odpovedi odlikovanja Donald Trump nad Toma Hanksa: Pomembna poteza

Trumpov prihod povzročil kaos: Celo slavni morajo čakati kot običajni ljudje

Trump bo spet gostil evropske voditelje, dnevni red: Ukrajina

Trump opozoril, Hamas se je zdaj pripravljen pogajati

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
09. 09. 2025 08.12
A je ta sploh že kdaj pokazala kaj več, kot zoprn ksiht? Gleda tako, kot da ji ves čas sonce sveti v oči, nasmehnila se ne bo nikoli,.... zoprn ksiht pač. Kaže očitno sovražnost do medijev. Sicer pa tudi trampelj nima nič lepšega ksihta. V vseh pogledih pašeta skupaj. Ne vem sicer kaj ima to zveze s klepetanje Zuckerberga, ampak nekaj si mediji pač morajo izmisliti.
ODGOVORI
0 0
supergigi
09. 09. 2025 08.12
Haha 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
awontuwej
09. 09. 2025 08.12
Pravilno, do nespoštljivih ni spoštljivosti....
ODGOVORI
0 0
Dvigalo
09. 09. 2025 08.10
+2
Pravi domoljubi smo ostali v SI!
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
09. 09. 2025 08.06
-2
Bravo Melanija. Trumpa se posluša ko govori.
ODGOVORI
2 4
simc167
09. 09. 2025 08.10
+1
Butle ignoriraš
ODGOVORI
1 0
simc167
09. 09. 2025 08.06
+0
Ogabna
ODGOVORI
2 2
Rožice so zacvetele
09. 09. 2025 08.10
+0
... si ti...
ODGOVORI
1 1
simc167
09. 09. 2025 08.05
-1
Koza, preberi si zgornji članek, da boš videla s kakšno pošastjo si se spečala.
ODGOVORI
1 2
SLObunkeljn
09. 09. 2025 08.03
+0
A mislite, da koga res zanima njeno mišljenje? Itak, če je vsaj malo pameten, ne bo poslušal gobezdanja tega low profile tipa in njegove low profile žene.
ODGOVORI
3 3
minimalizem
09. 09. 2025 08.03
+4
prva dama zgleda kot da je robot.
ODGOVORI
6 2
asdfghjklč
09. 09. 2025 08.03
+2
Umetnica ... kakšni umetniki neki s tistimi čačkami na risbah ... to je prava umetnica ... pogledaš jo v obraz in vidiš, da je vse na njej umetno ... še lasje in oči verjetno niso orignal njeni ...
ODGOVORI
4 2
franc1972slo
09. 09. 2025 08.01
+0
A je priprla oči in ga psihopatsko gledala?
ODGOVORI
2 2
25.maj
09. 09. 2025 08.00
+1
vladarica je užaljena, ti poredni markec
ODGOVORI
4 3
25.maj
09. 09. 2025 08.00
+1
vladarica je užaljena, ti poredni markec
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215