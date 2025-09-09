Nezadovoljna Melania: razočaral jo je 'nespoštljivi' Mark

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump sta v četrtek v svoji uradni rezidenci gostila več vplivnih direktorjev tehnološke industrije, s katerimi so razpravljali o uporabi umetne inteligence za uveljavitev ZDA kot globalnega inovacijskega vodje, poroča The Mirror.

A v središču pozornosti niso bili pogovori, temveč subtilni trenutki med dogodkom, ki se je odvijal v državni jedilnici Bele hiše. Marka Zuckerberga so opazili, kako sedi poleg Trumpa in klepeta z nekom drugim, medtem ko je predsednik odgovarjal na novinarsko vprašanje.

Prva dama je to opazila in se ni zdela navdušena nad pomanjkanjem pozornosti ustanovitelja Mete, medtem ko je njen mož govoril.

Objava na omrežju X je zbrala 1,5 milijona ogledov. Več uporabnikov omrežja je Zuckerberga označilo za nespoštljivega.