Nezakonito dogajanje na mejah EU: pretepi, prisilno slačenje, zlorabe, napadi s psi ...

Mreža Border Violence Monitoring Network (BVMN) je ta teden v Evropskem parlamentu predstavila posodobljeno študijo o nezakonitih vračanjih migrantov na zunanjih mejah EU, tudi Slovenije. Poročilo vključuje 1633 pričevanj, s pomočjo katerih so od leta 2017 zabeležili 24.990 neredko nasilnih primerov t. i. pushbackov.

Posodobljeno 3176-stransko poročilo dopolnjuje obstoječe podatke o nezakonitih vračanjih, ki so jih organizacije, članice BVMN začele zbirati pred petimi leti. Resnično število nezakonitih vračanj je verjetno še mnogo višje, poudarjajo avtorji poročila, ki je dostopno na spletni strani evropske parlamentarne skupine Levica. V nezakonite prakse je bilo po navedbah avtorjev poleg Slovenije vpletenih še 14 držav, in sicer Avstrija, Italija, Grčija, Hrvaška, Poljska, Madžarska, Romunija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Bolgarija, Severna Makedonija in Albanija. Pri BVMN, združenju, ki od leta 2016 beleži sporna ravnanja varnostnih organov na mejah EU, poudarjajo, da ne gre za sporadične primere nasilja, število incidentov pa po njihovem prepričanju v zadnjih letih narašča. Avtorji poročila policijske organe številnih držav na migrantskih poteh obtožujejo, da so se posluževali "grozljivih taktik odvračanja". Migrante naj bi tako pretepali, jim brili glave, jih prisilno slačili, spolno zlorabljali in jih napadali s psi.

icon-expand Poljska meja. FOTO: AP

"Nezakonita vračanja so nezakonita po mednarodnem pravu, a oblasti držav članic že dolgo ignorirajo takšne kršitve človekovih pravic, ki so v nasprotju z mednarodnimi obvezami EU," so zapisali pri mreži. Kot še opozarjajo, v zadnjem času beležijo vse več poskusov oblasti, da kriminalizirajo in ovirajo delo nevladnih organizacij. Članici BMVN sta med drugim tudi slovenski nevladni organizaciji Infokolpa in PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki sta sodelovali pri pripravi poročila, ki zajema obdobje več preteklih vlad, ne pa tudi aktualne pod vodstvom Roberta Goloba in odhajajoče ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Slovenski avtorji iz omenjenih organizacij v obdobju od izdaje zadnje različice poročila, torej v letih 2021 in 2022, opisujejo nadaljevanje "sistematičnih praks pushbackov iz Slovenije na Hrvaško". Kot pojasnjujejo, slovenska policija migrante vrača prek južne meje v skladu z meddržavnim sporazumom o vračanju, pri čemer pa morajo hrvaški varnostni organi odobriti takšno vračanje.

icon-expand Migranti v Italiji