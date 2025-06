'Nezaslišani napadi bodo imeli trajne posledice. Pravico imamo do obrambe'

Iransko zunanje ministrstvo je po ameriškem napadu na jedrske objekte Fordovo, Natanz in Esfahan sporočilo, da so ZDA sprožile "nevarno vojno". "Svet ne sme pozabiti, da so bile ZDA tiste, ki so sredi diplomatskega procesa izdale diplomacijo," so zapisali, Izrael pa ob tem označili za "genociden in brezpraven" narod, njihovo izjavo povzema CNN.