Nezemeljski izvor? 'Številna videnja imajo precej bolj preproste razlage'

Vladni uradniki verjamejo, da nadzorne operacije tujih sil in vremenski baloni ali drugi neredi v zraku pojasnjujejo najnovejše incidente neznanih zračnih pojavov kot tudi številne epizode v preteklih letih. Ta opažanja že leta begajo Pentagon in obveščevalne agencije ter spodbujajo teorije o obiskih vesoljcev in vohunjenju drugih narodov z uporabo napredne tehnologije. Toda vladni uradniki pravijo, da imajo številni incidenti veliko bolj običajne razlage.

"Ni ene same razlage, ki bi obravnavala večino poročil," je dejala Sue Gough , predstavnica obrambnega ministrstva. "Zbiramo čim več podatkov, spremljamo podatke, kamor vodijo, in bomo svoje ugotovitve delili, kadar koli bo to mogoče. V naši analizi ne bomo hiteli z zaključki."

Ob nekaterih dogodkih so tudi mornariški piloti povedali, da so naleteli na neidentificirane predmete, ki "niso iz tega sveta" in "vozijo izjemno hitro". Toda nekateri menijo, da želi vlada rešiti zadevo brez popolne, odprte preiskave in javnost prepričuje, da se vse te "nepojasnjene" dogodke da pravzaprav zelo smiselno razložiti.

"Ni dokazov, ki bi podpirali idejo, da so ti neidentificirani predmeti nezemljskega izvora," je bilo zapisano v Nasini objavi. Ljudje pa trdijo, da so bili priča nepojasnjenim pojavom. V Carlsbadu je več ljudi poročalo o nečem nerazložljivem, ki je osvetlilo nočno nebo. Pravili so, da so se pojavile rdeče luči, ki so bile v vrsti, nato so izginile pa se zopet pojavile ter utripale. Ameriške letalske sile so pozneje prevzele zasluge za te dogodke in jih razložile kot usposabljanje letal, ki jih je izvajala bližnja letalska baza Holloman.