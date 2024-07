Nezemljani v Dalmaciji?

So v Dalmacijo prišli Nezemljani? To se sprašujejo tisti, ki so zadnje čase nad Makarsko in Biokovim opazili nenavadne leteče predmete. Tamkajšnji učitelj verouka in vodja observatorija, ki že leta proučuje čudne pojave na nebu, je prepričan, da gre za plovila predstavnikov tretje vrste. In ni edini. Nekateri celo menijo, da imajo vesoljci oporišče nekje na Biokovu.