Neznanci dečku ukradli robide, ki jih je prodajal ob cesti

Na družbenih omrežjih se je pojavila fotografija dečka, ki ob cesti pri mestu Kladanj v Bosni prodaja robide. Poleg fotografije je zapisano, da so neznanci dečku robide ukradli. "Prodajalec robid ob cesti M18, v vasi Brlošci, občina Kladanj, joče, ker so neznani fantje najprej poskusili njegove robide, potem jih pa vzeli in pobegnili. Sploh ni važno, kaj sem naredil, sem pa preklel te in vse druge, ki kradejo denar, življenja, ljubezen, življenje. Oče je brez zaposlitve, mama pa nenehno pri zdravniku, bolna. Kakšno dno smo dosegli kot družba, da so otroci prisiljeni delati, ne da bi bili zaščiteni in jim še krademo ta majhen zaslužek. Sram me je, a pomagal bom, kolikor lahko," je zapisal Selmir S. Z objave je še razbrati, da je deček prenehal jokati, za prodajo pa ima še eno posodo robid.

Po objavi fotografije so začeli klicati ljudje, ki so dečku in njegovi družini želeli pomagati. Številne je zgodba dečka, ki dneve preživi ob cesti in prodaja robide, medtem ko se njegovi vrstniki brezskrbno igrajo, prizadela. Novinarji Oslobođenja so izvedeli, da gre za dečka Zuhdija Alića, katerega družina živi v težkih razmerah. Oče Fikret nima stalne službe, mama Senada pa je bolna, zato Zuhdija nima izbire in mora pomagati.

"Tega fanta poznam osebno in vedno se ustavim in kupim robide. Vzgojen fant, pohvale vreden. Vsako leto si s tem denarjem kupi šolske potrebščine. Vsak dan gre v gozd in nabira robide," je povedalo dekle, ki pozna družino Alić.