Kam gre ta svet, se te dni sprašujejo nemški kmetje. Ni se jim namreč še zgodilo, da bi jim ljudje brezsramno kradli pridelke. "Najprej sta nas poleti udarila vročina in suša, sedaj pa so na delu tatovi sadja in zelenjave, ki so prepričani, da lahko vstopijo v gozd in vzamejo les ali pa si preprosto naberejo naše poljščine," so ogorčeni kmetje.