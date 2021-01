Neznanci poškodovali dvojezične napise na avstrijskem Koroškem

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je sporočila, da z žalostjo sprejema vest o mazaških akcijah, s katerimi so bile poškodovane dvojezične krajevne table v Pliberku in Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem, ter takšna dejanja ostro obsoja.

Kot so sporočili iz Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, so dvojezični krajevni napisi manjšinska pravica, ki je slovenski manjšini koroških Slovencev zagotovljena že v Avstrijski državni pogodbi in ima torej status mednarodno zavezujoče in ustavne obveznosti Republike Avstrije. Vprašanje manjkajočih dvojezičnih napisov je bilo desetletja pereče vprašanje na Koroškem, pri katerem pripadniki večinskega naroda in oblasti pogosto niso spoštovali manjšinskih pravic. Pred desetimi leti je bilo postavljenih 163 dvojezičnih napisov, kar je sicer le del napisov, predvidenih v Avstrijski državni pogodbi in odločbah avstrijskega Ustavnega sodišča, a je vendarle bilo mogoče zaznati pozitivne premike v vzdušju ter mirnejše sobivanje nemško govoreče večine in slovensko govoreče manjšine. To je lepo prišlo do izraza tudi lani ob 100. obletnici koroškega plebiscita, ko se je tudi zvezni predsednik Republike Avstrije vsem koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic.