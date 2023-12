Neznanci razstrelili bankomat, policisti z ulice pobrali več tisoč evrov

A na kraju samem je enote pred poslopjem banke pričakal le manjši požar, ki so ga hitro pogasili. Nekoliko več dela so imeli z nečim povsem drugim. Neznanci so namreč razstrelili bankomat v sobi stavbe, na ulico pa so tako odleteli ostanki bankomata, razbito steklo in večja količina gotovine. Sila eksplozije je popolnoma uničila tudi drugi avtomat v stavbi.

Malo pred 3. uro zjutraj so prebivalci nemškega Harsefelda poklicali gasilce in policijo ter jim prijavili glasen pok v stavbi tamkajšnje finančne podružnice Deutsche Bank. Ker so oblasti sprva domnevale, da bi lahko v središču sicer mirnega mesta slednje povzročilo večji požar, so na kraj napotile devet lokalnih gasilskih enot iz Harsefelda, Hollenbecka, Ahlerstedta, Ahrensmoorja, Bargstedta, Issendorfa, Ohrsena, Reitha in Ruschwedela, s približno 65 gasilci.

Storilci so še pred prihodom policije in gasilcev s kraja pobegnili ter s seboj odnesli neznano količino denarja. Nemška policija ne ve, koliko je bilo storilcev ter v katero smer so se razbežali.

Policisti so z ulice in sosednjih nepremičnin uspeli pobrati in zavarovati več deset tisoč evrov, nemudoma pa so začeli tudi z iskanjem pobeglih storilcev. Neznane osebe so iskali s policijskimi vozili ter helikopterjem, pomagali pa so jim tudi sosednji policijski uradi. Do sedaj storilcev še niso odkrili.

Zaradi eksplozije je na objektu nastala velika materialna škoda, pristojni jo ocenjujejo na dobrih 100 tisoč evrov. Na srečo pa v dogodku ni bil poškodovan nihče.

Policisti iz Buxtehudeja in preiskovalci kraja zločina iz Stadeja so skupaj s strokovnjaki za eksplozive državnega urada kriminalistične policije in zaposlenimi službe za identifikacijo na kraju samem začeli prvo preiskavo eksplozije prodajnih avtomatov, poroča nemški Presse Portal. Napoteni gasilci so požarno varovali in razsvetljevali kraj dogodka, območje pa so morali za čas akcije zapreti.

Policija trenutno išče dodatne priče, ki se še niso javile in bi morda lahko podale dodatne informacije o sumljivih vozilih ali osebah, ki bi lahko bile povezane s kaznivim dejanjem.