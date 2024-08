Neznane žuželke popikale turiste na Murterju: gre za peščene muhe?

Več slovenskih turistov je opozorilo na nenavadne pike žuželk, ki so jih napadle v kampu na Murterju. Nekateri so posumili, da gre za stenice, hrastove ščipkarke ali pršice lesnega hrošča, vendar pa osebna zdravnica ženske, ki nam je poslala fotografije pikov, sumi, da bi lahko šlo za puščavsko muho. Testirali naj bi jo tudi za lišmaniozo, ki jo prenaša puščavska muha.

Zaskrbljeni slovenski turisti z Murterja so v Facebook skupini opozorili na nenavadne pike, ki se po njihovih besedah "razlivajo", tudi otekajo, hkrati pa zelo pečejo in še bolj srbijo. Ena od članic skupine je zapisala, da jo je v najeti prikolici že od prvega dne nekaj pikalo. Najprej so posumili na stenice, zato so oprali posteljnino, jo polikali s parnim likalnikom in uporabili tudi sredstva proti žuželkam. A kot kaže, tudi to ni zaleglo, saj je bilo pikov vse več, ti pa so se tudi "razlivali".

icon-expand FOTO: U. P.

Družina je obiskala bolnišnico, kjer so jim predpisali antibiotike in antihistaminik, kupili so tudi kremo, ki naj bi pomagala. "V četrtek sem pisala osebni zdravnici, ona je edina, ki je rekla, da gre mogoče za 'peščeno muho'," je zapisala, a pojasnila, da zadeva ni potrjena, da gre za zdaj zgolj za predvidevanja. Podobne pike je sicer dobil tudi sosed in še nekaj drugih ljudi v okolici. Pomagali niso niti repelenti, popikani pa so bili tudi pod spodnjim perilom oziroma kopalkami. Ker je bilo stanje nevzdržno, so predčasno zaključili dopust. "Del noči sem preživela na urgenci, dobila zdravila v žilo. Piki bolijo, srbijo, pečejo. Psihično in fizično sem izmozgana," je zapisala in pojasnila, da je prišla do zaključka, da je edina rešitev, da se umakneš iz kraja, kjer te pikajo. "Kar pa je težko, če si na dolgo pričakovanem in plačanem dopustu z vso družino," pravi. Ženska je povedala še, da je le enkrat začutila skeleč pik in opazila majhno prozorno "mušico", ki je odletela z noge.

V komentarjih je oglasilo še nekaj drugih turistov, ki imajo podobne izkušnje. "Jutri grem nazaj k zdravniku, dogovarjamo se za test za lišmaniozo," nam je še zaupala "popikana" sogovornica.

Mušica se okuži s pikom okužene živali ali človeka. Zbolevajo tako otroci kot odrasli.