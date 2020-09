Neznanec ustrelil namestnika losangeleškega šerifa v patruljnem vozilu

Pisarna šerifa losangeleškega okrožja je na Twitterju objavila videoposnetek trenutka, ko je neznani posameznik v temnih oblačilih pristopil do avtomobila namestnikov šerifa, ju večkrat ustrelil in zbežal. Oba sta v kritičnem stanju, osumljenec pa je še vedno na begu. Streljanje se je zgodilo v Comptonu okrog sedme ure zvečer po lokalnem času.

Kot je povedal šerif Alex Villanueva, se je osumljenec patruljnemu vozilu približal od zadaj, potem pa se pretvarjal, da se le sprehaja mimo. Nato je dvignil pištolo in oba policista (31-letno mamo in 24-letnika) večkrat ustrelil. Oba sta z delom začela pred 14 meseci.

"To je žalosten opomnik, da opravljamo nevarno delo, dejanja in besede pa imajo posledice. Našega dela dejstvo, da ljudje ne marajo policistov, ne olajša. To me hkrati jezi in žalosti,"je dodal šerif losangeleškega okrožja Villanueva.

Zvezni preiskovalni urad (FBI) je že ponudil pomoč pri primeru.