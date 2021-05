Neznani leteči predmeti v ZDA niso več stvar znanstvene fantastike

Leta 1952 so se zvrstila poročila in pričevanja o množici NLP nad Washingtonom. Temu so takrat rekli leteči krožniki. Ti krožniki so bili hitrejši od vojaških reaktivcev, zračne sile pa so potem zatrle vsako javno preiskavo.

Zgodba o neznanih letečih predmetih sega v leto 1947, ko naj bi pri Roswellu v Novi Mehiki treščila na tla vesoljska ladja Nezemljanov. Obstoj tako imenovanega Območja 51 v puščavi Nevade, kjer naj bi raziskovali NLP, je leta 2013 priznal predsednik ZDA Barack Obama . Priznal je tudi, da so na nebu predmeti, za katere ne vedo natančno, kaj so.

Leta 1966 je kongresnik iz Michigana Gerald Ford, ki je kasneje postal predsednik ZDA, zahteval kongresno preiskavo, potem ko so njegovi volivci poročali o NLP. Preiskave ni bilo.

Washington se je začel za NLP potem intenzivno zanimati v novem tisočletju, ko sta demokrat Harry Reid iz Nevade in republikanec Ted Stevens iz Aljaske želela NLP dati na uradni dnevni red senata, vendar so ju prepričali, naj dasta mir, ker bodo le težave.

Stevens je kot vojaški pilot med drugo svetovno vojno videl čudne zadeve, na primer leteči predmet, ki ni bil letalo, ampak je posnemal gibanje njegovega letala na nebu. Uradne debate ni bilo, vendar pa je senat vojski namenil 22 milijonov dolarjev za preučevanje NLP.

Nekdanji vojaški obveščevalec Luis Elizondo, ki je vodil enoto Pentagona za preiskave na pobudo Reida in Stevensa, je pred kratkim na televiziji CBS povedal, da nekaj obstaja."Ne rečem, da ne zveni prismuknjeno, rečem pa, da obstaja. Vprašanje je, kaj je to? Kakšni so nameni, kakšne so zmogljivosti?"

Na televiziji Fox je dejal, da vojska skriva resnico, ki je ta, da so že imeli interakcijo s plovilom z drugega planeta. Za Washington Post je spremembo odnosa pripisal razvoju tehnologije. Sedaj imajo zmogljivosti za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih prej ni bilo. "To ni pogovor več o tem, kako je babica videla lučke na nebu," je dejal.

Nekdanji nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliffe je nedavno priznal, kako so videli NLP, ki prebija zvočni zid brez poka. Republikanski senator s Floride Marco Rubio je za CBS dejal, da želi, da Pentagon vodi evidenco vsakega možnega srečanja z NLP, ker gre za vprašanje nacionalne varnosti.

Šef kabineta Bele hiše v vladi Billa Clintona John Podesta je dejal, da se o tem včasih ni smelo govoriti, saj so človeka takoj osmešili. To ni več tako. Nekdanji direktor Cie James Woolsey je aprila v pogovoru za spletno stran Črni trezor povedal, da ni več skeptičen kot nekoč, saj se dogaja nekaj, kar je presenetljivo za vrsto inteligentnih letal in izkušenih pilotov.