Neznani srečnež v Kaliforniji zadel več kot milijardni dobitek

Zmagovalec ali zmagovalka ima sedaj dve možnosti. Denar si lahko izplača postopoma v 30 letih ali prejme enkratno izplačilo v višini 774,1 milijona dolarjev (728 milijonov evrov).

Tokratni dobitek je sicer drugi najvišji v zgodovini, takoj za dobitkom iz novembra 2022, ko je srečnež listek vplačal prav tako v Kaliforniji in zadel 2,04 milijarde dolarjev (1,9 milijarde evrov). Tokrat so bile izžrebane številke: 24, 52, 40, 22, 64 in 10.

Možnost, da osvojite tak dobitek, je ena proti več kot 292 milijonom, poroča BBC. Precej večja verjetnost torej je, da vas v naslednjem letu oplazi strela, in sicer ena proti 1,22 milijona.