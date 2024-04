'Ni bilo zračnega napada, le neuspel in sramotno slab poskus z droni'

"V Isfahanu ali drugih delih države ni bilo nobenega zračnega napada. Izvedli so le neuspešen in sramotno slab poskus s kvadrokopterji in vsi so bili sestreljeni," je po napadu sporočil uradni Teheran. To bi lahko bil znak, da se eskalacija razmer ne bo stopnjevala in da Iran ne bo izvedel novega povračilnega napada na cilje v Izraelu.

Iran nima načrta za takojšnje povračilne ukrepe proti Izraelu, je nekaj ur po eksplozijah v Ishafanu za Reuters povedal visoki iranski uradnik. "Ni potrjeno, da je napad prišel iz tuje države. Po podatkih, ki jih imamo na voljo vse bolj kaže, da je prišlo do infiltracije na iransko ozemlje," je še povedal neimenovani uradnik.

Izraelski minister za nacionalno varnost Ben-Gvir je po napadih na omrežju X napisal eno samo, a pomenljivo besedo: "Šibko."

"IAEA lahko potrdi, da iranski jedrski objekti niso bili poškodovani. Direktor agencije Rafael Grossi še naprej poziva vse k skrajni zadržanosti in ponavlja, da jedrski objekti nikoli ne smejo biti tarča vojaških napadov. IAEA zelo pozorno spremlja razmere," pa je v odzivu na dogajanje v Iranu sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo.

Ursula von der Leyen je pozvala k zadržanosti. "Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da se vse strani vzdržijo eskalacije v tej regiji," je med obiskom na Finskem novinarjem dejala predsednica Evropske komisije.

Francija poziva k umiritvi razmer. "Vse, kar lahko rečem, je, da Francija poziva vse strani k umiritvi razmer in zadržanosti," je sporočil Jean-Noel Barrot, namestnik francoskega zunanjega ministra. Prav tako Italija. Zunanji minister Antonio Tajani je pozval k "popolni deeskalaciji" na Bližnjem vzhodu. "Vse strani pozivamo, naj bodo previdni, da se izognemo stopnjevanju razmer," je povedal za RAI news. Tudi nizozemska zunanja ministrica Hanke Bruins Slot je sporočila, da pozorno spremljajo razmere v Iranu. "Nedavni dogodki na Bližnjem vzhodu so zelo zaskrbljujoči. Izjemnega pomena je, da se prepreči nadaljnja eskalacija," je dodala.

Izrael "ima absolutno pravico do samoobrambe", vendar "znatna eskalacija ni v nikogaršnjem interesu", pa je dejal britanski premier Rishi Sunak.

Odzval se je tudi uradni Peking. "Kitajska nasprotuje kakršnim koli dejanjem, ki stopnjujejo napetosti," je sporočila Kitajska.

V Egiptu, ki meji na Izrael in Gazo so "globoko zaskrbljeni zaradi širjenja konflikta". V izjavi, ki jo je objavilo zunanje ministrstvo, je Egipt Izrael in Iran pozval, naj sledita "najvišji stopnji samoomejevanja in v celoti spoštujeta pravila mednarodnega prava".