'Ni božičnega razpoloženja in posebnih želj. Samo, da ne bi bilo obstreljevanja'

Nekatere ulice v Ukrajini so se odele v božično-novoletne okraske. Glavni trg v Kijevu in železniško postajo v Harkovu krasita tudi veliki jelki, na katerih pa luči zasvetijo le, če je dovolj elektrike. Kljub temu Ukrajinci pravijo, da božičnega vzdušja ni in da imajo samo eno željo – da se preneha rusko obstreljevanje. Ukrajinci sicer tradicionalno božič praznujejo 7. januarja.

Medtem ko so v večini evropskih držav priprave na božič v polnem teku, se stvari v Ukrajini odvijajo nekoliko drugače. Kot pravijo prebivalci Kijeva, letos nimajo velikih in posebnih želja. Imajo le eno, in ta je, da bi se vsaj za en dan prenehalo rusko obstreljevanje. Mnoge družine bodo božično novoletne praznike preživele ločeno, saj so se svojci ali preselili, ali so na fronti, ali pa izgubili življenje. Kljub temu se Ukrajinci trudijo, da bi v svoj vojni vsakdan prinesli nekaj veselja. Nekatere trge po državi krasijo jelke, čeprav se lučke prižgejo le poredko, v božično dekoracijo so spremenili tudi protitankovsko betonsko obrambo na ulicah.

icon-expand V Kijevu so okrasili tudi protitankovsko obrambo, ki so jo porisali z božično-novoletnimi simboli. FOTO: AP

Praznike bo ločeno od svoje družine preživljala tudi 37-letna Ana Poluhina iz Mariupola. Napadeno državo je namreč zapustila, trenutno pa je nastanjena v begunskem centru v Milanu. Njena mama je ostala doma, kljub temu, da je bila njihova družinska hiša v obstreljevanju mesta popolnoma uničena. "Družina je zelo pomembna. Toda vojna je vse spremenila. Morda ne bom imela niti priložnosti, da bi se slišali po telefonu," je povedala. Ker Mariupol še vedno zasedajo ruske sile, se s svojo družino sliši zelo redko. "Težko je," je tudi dodala. Prostovoljci in socialni delavci v zavetiščih za brezdomce se sicer trudijo, da bi božično vzdušje pričarali tudi vojnih beguncem. Zanje so organizirali posebno božično zabavo in pripravljali tradicionalne ukrajinske jedi. "Moja družina in prijatelji v Ukrajini pravijo, da si za božič ne želijo veliko, samo, naj ne bo obstreljevanja," je zaključila z opisom razmer.

icon-expand Tudi ko v Kijevu zmanjka elektrike, se Kijevčani zbirajo pred božično-novoletno jelko. FOTO: AP

V begunskem centru v Bukarešti pa je nastanjena 23-letna Liza Pulvas iz Kijeva. Tudi njena družina se je odločila ostati v Ukrajini. To bo prvo leto, ko bo božič preživela brez svoje družine. "Težko je razumeti, da ta možnost sploh ne obstaja," je povedala. Kot je nadaljevala, je lansko leto božič praznovala ob 12-hodni večerji. Manj kot dva meseca kasneje pa je zaradi ruske invazije na Ukrajino že morala zapustiti dom. Dodala je, da se z veseljem spominja lanskoletne večerje, čeprav so ji prijatelji očitali, da se je preveč potrudila. 'Najboljše darilo bi bila elektrika in ogrevanje' Hkrati pa Liza misli tudi na svojo 87-letno babico, ki je ostala doma. Pravi, da se 87-letnica vsak dan spopada s pomanjkanjem vode in energije, v katero so vodila ruska obstreljevanja, in da bo zato ostala brez pravega božiča. "Veliko ljudi je, ki bodo praznik praznovali na vojnem območju," je tudi pristavila 23-letnica.

icon-expand Okrašujejo tudi svoje domove. FOTO: AP

Kot je opisala, v Ukrajini ni pravega božičnega razpoloženja, čeprav se vlada trudi s postavitvijo jelk in druge božične okrasitve. V Harkovu na vzhodu države so okrašeno božično drevesce postavili na postaji podzemne železnice. Drevo so postavili tudi v Kijevu, a novoletne luči zasvetijo le občasno, saj v mestu še vedno varčujejo z energijo, saj je zaradi ruskega obstreljevanja še vedno močno poškodovano električno območje. "Najboljše darilo za božič bi bila elektrika in ogrevanje," je ob tem poudarila 28-letna Diana Dimitrova iz Odese na jugu Ukrajine. Državo je sicer zapustila, a je v njej ostala njena družina.

icon-expand Okrašena jelka pred izpraznjenimi in obstreljenimi stanovanjskimi stavbami. FOTO: Profimedia