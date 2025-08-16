Svetli način
'Ni dogovora': Trump in Putin po treh urah končala pogovore

Anchorage, 16. 08. 2025 01.15 | Posodobljeno pred eno minuto

K.H. , STA
Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin sta petkove pogovore na Aljaski označila kot produktivne oziroma konstruktivne. Na skupni izjavi nista predstavila konkretnih sklepov srečanja. Na tiskovni konferenci, ki je trajala le nekaj minut, pa na vprašanja novinarjev nista odgovarjala. Trump je dejal le, da niso dosegli dogovora glede premirja med Rusijo in Ukrajino.

Veliko pompa za nič, bi lahko rekli za izplen dolgo pričakovanega srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. Vsaj tako je videti navzven. 

Pogovori med ZDA in Rusijo v "ozkem formatu" so se po nekaj manj kot treh urah sklenili. Trump pa je na skupni novinarski konferenci po koncu srečanja dejal, da "ni dogovora" glede premirja med Rusijo in Ukrajino, a je dodal "da imamo zelo dobro možnost, da do njega pridemo"

Trump je dejal, da bo poklical zaveznike Nata in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Na 12-minutni tiskovni konferenci nobeden od voditeljev ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, javnosti pa nista predstavila konkretnih podrobnosti njunega pogovora.

Predsednika ZDA in Rusije sta pogovore začela ob 21.30 po srednjeevropskem času. Govorila naj bi predvsem o vojni v Ukrajini, pa tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama.

V nasprotju s prvotnimi napovedmi se nista pogovarjala na štiri oči, z njima so bili namreč ves čas svetovalci. Po prvotnem načrtu bi se morala Putin in Trump sprva srečati sama, šele nato naj bi se, verjetno v okviru delovnega kosila, pogovarjali širši delegaciji. 

Zaenkrat ni jasno, ali bo na Aljaski potekal še en sestanek.

Srečanje v ZDA je vrhunec prizadevanj ameriškega predsednika za končanje vojne v Ukrajini, za katero je Trump pred izvolitvijo poudarjal, da jo bo končal v 24 urah po prevzemu funkcije.

Ukrajina in evropske sile so pred vrhom izražale bojazen, da bi Trump lahko sklenil dogovor, ki bi Ukrajino prisilil k odstopu ozemlja Rusiji. Zato so pred srečanjem poskušale Trumpa prepričati, naj brani ukrajinske in evropske varnostne interese.

trump putin aljaska vojna v ukrajini ukrajina
