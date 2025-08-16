'Ni dogovora': Trump in Putin po treh urah končala pogovore

Veliko pompa za nič, bi lahko rekli za izplen dolgo pričakovanega srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski. Vsaj tako je videti navzven.

Pogovori med ZDA in Rusijo v "ozkem formatu" so se po nekaj manj kot treh urah sklenili. Trump pa je na skupni novinarski konferenci po koncu srečanja dejal, da "ni dogovora" glede premirja med Rusijo in Ukrajino, a je dodal "da imamo zelo dobro možnost, da do njega pridemo".

Trump je dejal, da bo poklical zaveznike Nata in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Na 12-minutni tiskovni konferenci nobeden od voditeljev ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, javnosti pa nista predstavila konkretnih podrobnosti njunega pogovora.

Predsednika ZDA in Rusije sta pogovore začela ob 21.30 po srednjeevropskem času. Govorila naj bi predvsem o vojni v Ukrajini, pa tudi o drugih vprašanjih in gospodarskem sodelovanju med državama.