'Ni dokazov, da gre pri videnjih NLP za obiskovalce z drugih svetov'

Visoki častniki v Pentagonu so za newyorški časnik potrdili, da pri neidentificiranih objektih ne gre za tajne projekte, za katerimi bi stal Pentagon. V analizi so obravnavali 120 nepojasnjenih primerov srečanja pripadnikov ameriške vojske, predvsem letalskih sil, z nenavadnimi objekti, ki so se gibali nepredvidljivo, spreminjali smeri in dosegali izjemne hitrosti.

Ob tem poročilo, na katerega se sklicuje časnik, izpostavlja, da ni nobenih dokazov, ki bi govorili v prid tezi, da gre za obiske Nezemljanov, hkrati pa tega tudi ne izključuje.