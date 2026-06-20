Ni hrane, goriva, predsednik razglasil izredne razmere

"Bolivijci ne morejo ostati talci blokad, ki ljudem preprečujejo delo, šolanje, dostop do zdravstvene oskrbe in oskrbo njihovih družin," je sporočil Paz. Po bolivijski zakonodaji mora izredne razmere v 72 urah potrditi ali zavrniti parlament. Protesti so se začeli konec aprila in se od takrat postopoma stopnjevali. Sprva jih je sprožila napoved zemljiške reforme, ki jo je predlagala vlada. Kritiki so opozarjali, da bi spremembe olajšale odkup manjših kmetijskih zemljišč večjim posestnikom. Predsednik je reformo medtem že umaknil, vendar to ni ustavilo protestnega gibanja. Kmetom so se pridružili rudarji, staroselske skupnosti in druge družbene skupine, ki nasprotujejo varčevalnim ukrepom vlade, odpravi subvencij za gorivo ter načrtovanim ustavnim spremembam. Med nemiri je po poročanju lokalnih oblasti umrlo več ljudi, več sto protestnikov pa so aretirali.

Sporna odprava subvencij

Eden glavnih razlogov za nezadovoljstvo ostajajo subvencije za gorivo, ki jih je vlada začela postopoma zmanjševati zaradi vse večjih pritiskov na javne finance. Bolivija je desetletja vzdrževala sistem subvencioniranih cen goriva, ki je prebivalcem zagotavljal ene najnižjih cen v regiji. Toda zaradi naraščajočih proračunskih stroškov in gospodarskih težav je nova vlada začela iskati načine za zmanjšanje državne porabe. Nasprotniki opozarjajo, da bodo posledice občutili predvsem najrevnejši sloji prebivalstva, saj višje cene goriva neposredno vplivajo na cene hrane, prevoza in drugih življenjskih stroškov.

Protesti v Boliviji FOTO: AP

Spor tudi zaradi ustavnih sprememb

Dodatno nezadovoljstvo povzročajo tudi načrti za spremembo ustave. Paz, ki je bil za predsednika izvoljen oktobra lani in velja za sredinsko-desnega politika, trdi, da so reforme nujne za privabljanje zasebnih vlagateljev in odpiranje bolivijskega gospodarstva. Nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko spremembe oslabile državni nadzor nad naravnimi viri, rudniki in drugimi ključnimi gospodarskimi sektorji. Prav vprašanje nadzora nad bogatimi zalogami litija, zemeljskega plina in drugih naravnih virov ostaja eno najobčutljivejših političnih vprašanj v državi.

Paz: Nekdo želi destabilizirati državo