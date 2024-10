'Ni konca peklu, v Gazi je ujetih 400.000 ljudi'

OGLAS

Izraelska vojska je obkolila Džabalijo, največje od osmih mestnih begunskih taborišč na območju Gaze, in druge bližnje soseske ter prebivalcem ukazala, naj zbežijo na tako imenovano "humanitarno območje" al-Mawasi. Ubitih je bilo več kot 20 ljudi, vključno s tremi otroki. Kot je zapisala organizacija Rdeči polmesec, vojaki zdaj streljajo na vsakogar, ki se premika na območju Be'er al-Na'ja, zahodno od Džabalije. A evakuacija še zdaleč ni rešitev za vse ljudi iz Džabalije. Al-Mawasi je namreč prav tako tarča smrtonosnih izraelskih zračnih napadov in je močno prenatrpano.

Izraelska vojska sicer trdi, da so njihove sile v Džabaliji le zato, da se borijo proti Hamasovim borcem, uničujejo vojaško infrastrukturo in preprečujejo Hamasu, da bi se pregrupiral. Vojska je sporočila, da so v zadnjem dnevu tam ubili "20 teroristov" in da je bil ubit tudi eden izmed izraelskih vojakov. Vendar kot je poudaril Lazzarini, ta vojaška operacija ogroža tudi civiliste, ker ni na voljo več osnovnih potrebščin, pa se zopet širi lakota. Operacija prav tako ogroža izvajanje druge faze kampanje cepljenja otrok proti otroški paralizi.

Na ulicah begunskega taborišča Džabalija je bilo po poročanju Al Jazeere več deset trupel, reševalci pa zaradi nenehnega bombardiranja ne morejo doseči območja. Palestinska civilna obramba je že pred tem opozorila na znatno poslabšanje humanitarnih razmer in dodala, da izraelske sile preprečujejo dostop vode, hrane in medicinskih pripomočkov ter izvajajo poboje. Ukazana je bila tudi evakuacija treh glavnih bolnišnic, vendar zaradi stanja, v katerem so nekateri pacienti, to preprosto ni mogoče. Prav tako bi se prebivalci morali evakuirati iz delov južnega mesta Han Junis, je opozorila izraelska vojska, potem ko je Hamas v ponedeljek od tam izstrelil rakete proti Izraelu in pri tem lažje ranil dve ženski v Kfar Chabadu. Več kot 51.000 otrok ostalo brez staršev Mednarodni reševalni odbor (IRC) je objavil novo poročilo, ki podrobno opisuje vpliv izraelske vojske proti Gazi. Ocenjuje se, da je približno 17.000 otrok brez spremstva ali ločenih od staršev in skrbnikov, a IRC meni, da bi lahko bila ta številka še višja, vsaj 51.000 otrok. Veliko otrok živi samih v bolnišnicah, soočajo pa se z zanemarjenjem, stradanjem in vplivi na duševno zdravje. Poleg tega ekipe IRC v Gazi opažajo povečano stopnjo hude in akutne podhranjenosti pri otrocih, mlajših od pet let. "Otroci nosijo glavno breme te vojne in jasno je, da bodo dolgoročni učinki samo še večji brez takojšnje in trajne prekinitve ognja. Dolgotrajen stres zaradi nasilja in razselitve lahko povzroči dolgoročne zdravstvene izzive za otroke," je dejal Bart Witteveen, direktor IRC.

Izrael nadaljuje napade na Libanon Libanonsko gibanje Hezbolah je danes po lastnih navedbah na dveh obmejnih lokacijah ustavilo napredovanje izraelske vojske. Zaradi spopadov na jugu in napadov na Bejrut in vzhod Libanona narašča število beguncev, ki varnost iščejo na severu države, poroča katarska televizija Al Jazeera. Libanonsko ministrstvo za zdravje je v torek sporočilo, da je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 36 ljudi, še 150 pa jih je bilo ranjenih. Tako je število ubitih v Libanonu zraslo na 2119, večina jih je bila ubitih v zadnjih dveh tednih.

Njena dopisnica je danes opisala "ogromno uničenje" v južnem predmestju Bejruta, kjer Izrael nadaljuje napade na gosto naseljena območja. Izrael vztraja, da cilja gibanje Hezbolah. Na jugu Libanona se izraelska invazija medtem sooča z odporom Hezbolaha, ki pa istočasno odgovarja z raketnimi napadi na Izrael. Šiitsko gibanje je po lastnih navedbah odbilo dva poskusa napredovanja izraelskih vojakov na obmejnem območju, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Izraelsko bombardiranje v Libanonu pa je razselilo na sto tisoče ljudi po vsej državi. Libanonska vlada po poročanju CNN trdi, da je bilo več kot milijon ljudi razseljenih, več kot 400.000 ljudi, večinoma Sircev, pa je zbežalo v Sirijo.

