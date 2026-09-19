Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ni mu všeč, kako poročajo, zato jim je prepovedal vstop v Belo hišo

Washington, 19. 09. 2026 13.46 pred 55 minutami 2 min branja 31

Avtor:
STA M.P.
Trump na CNN

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju objavil, da s takojšnjim učinkom prepoveduje vstop televizijskima mrežama CNN in MS NOW ter spletnemu mediju Politico v Belo hišo. Medije je obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in ZDA. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev.

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da mediji ne bi smeli nenehno pisati ali poročati o izmišljotinah in lažeh, ko poročajo o predsedniku, njegovi vladi ali ZDA.

Konkretnih primerov domnevno lažnega poročanja ni navedel, je pa zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice.

Trumpov ukrep bo zanesljivo naletel na tožbe izključenih medijev, podobno kot ga je doletela tožba agencije AP, ko ji je onemogočil dostop, ker ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Prvi amandma k ameriški ustavi namreč med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo.

Ameriški novinar Jim Acosta je Trumpovo omejitev dostopa nekaterim medijem označil za surov napad na svobodne medije v ZDA. "To je nevarna poti, ki vodi v pogubo. Že nekaj časa opozarjam, da smo na poti k sistemu, podobnemu državnim medijem. In po mojem mnenju smo v kritičnem trenutku. Vidimo, kako iz Bele hiše izrivajo tri različne in pomembne medijske hiše," je dejal.

Predlagal je tudi skupni odziv medijev, in sicer bi morale po njegovem mnenju vsi izključeni mediji tožiti Belo hišo, ostali pa bi jim morali stopiti ob stran ter se samoizključiti iz Bele hiše in ustaviti poročanje o njihovi administraciji. S tem Trump ne bi več dobival medijskega prostora, njegova potovanja pa bi lahko poročalinjegovi servisni mediji, ki jih ima rad, je dodal.

Acosta je sicer najbolj znan kot dolgoletni novinar in voditelj na CNN. Bil je tudi eden najbolj prepoznavnih dopisnikov te medijske hiše, ki je poročal iz Bele hiše, predvsem v času prve Trumpove administracije. Znan je bil po svojih ostrih vprašanjih in pogostih konfliktih s Trumpom. Leta 2018 mu je Bela hiša po burni novinarski konferenci začasno odvzela akreditacijo; CNN je nato vložil tožbo, sodišče pa je kasneje odredilo vrnitev njegove novinarske prepustnice.

Lani se je podobna zaostritev odnosov med vlado in mediji zgodila v Pentagonu. Takrat je obrambni minister Pete Hegseth zahteval podpis dokumenta, s katerim bi novinarji priznali omejitve pri pridobivanju informacij, do katerih ministrstvo ni dovolilo dostopa. Več velikih medijskih hiš dokumenta ni želelo podpisati in so zapustile svoje prostore v tiskovnem središču Pentagona.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
mediji donald trump zda

Upokojenka ostala brez 200.000 evrov

V Luksemburgu zaznali več dronov, začasno prekinili zračni promet

24ur.com Trump bi televizijam, ki negativno poročajo o njem, 'morda' odvzel licenco
24ur.com Bela hiša omejuje dostop tiskovnih agencij do Trumpa
24ur.com Trump nad medije, ki so poročali kritično: zahteva milijardno odškodnino
24ur.com BBC Trumpu poslal opravičilo, plačilo kompenzacije zavrnili
24ur.com Trump negativno poročanje medijev o njem označil za nezakonito
24ur.com Zaradi Trumpovega televizijskega nastopa pozivi k bojkotu CNN
24ur.com Zaradi kritičnega poročanja novinarja uvrstili na 'črno listo'
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eli Copter
19. 09. 2026 15.15
Kršitev Prvega Amandmaja - svoboda govora. Bela hiša ni privatno lastništvo. Lepo se uči od glavnega sponzorja sinove poroke vojnega zločinca Putina in prijatelja Kima. K sreči je vse več Republikancev, ki mu javno obračajo hrbet pred vmesnimi volitvani 3.novembra. Blokada medijev ne bo prinesla zmage.
Odgovori
0 0
A1B3
19. 09. 2026 15.10
Nepristransko poročanje ne obstaja več in narod se tega vedno bolj zaveda in išče informacije drugje. Mediji so postali samo še laž in zavajanje, vsi po vrsti v eno in drugo stran. Sami sebi so izkopali grob in potem se čudijo, zakaj zanimanje upada.
Odgovori
0 0
jutri_pa_res
19. 09. 2026 15.10
Trump naj bi trpel za posebno vrsto demence, imenovano 'dezinhibicija'. Poguglajte še (na kakšni UI), kako izgleda kombinacija narcisoidne motnje in dezinhibicije in dobite opis Trumpa. S podobno kombinacijo motenj je v zgodovini znan rimski cesar Kaligula.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
19. 09. 2026 15.06
Tole bo še zelo zanimivo gledat kako se ga bo Amerika na koncu znebila. V bistvu je neverjetno, da je sploh lahko prišlo tako daleč in do tolikšne škode, ki jo povzroča Ameriki. Neverjetno je tudi to, da je Kongres popolnoma apatičen. Že zdavnaj bi morale leteti težke obtožbe in preiskave zoper žućota in njegovo rajo. V vsakem drugem predsedniškem mandatu bi predsedniki že petkrat odleteli,... riđo si pa očitno lahko s svojo MAGA privošči prav vse.
Odgovori
-2
0 2
PEACEMAKER
19. 09. 2026 15.05
Mafia judovska vam ni pomoči.
Odgovori
+2
4 2
manga
19. 09. 2026 15.05
Medijska svoboda ? Zakaj ne sankcije za ZDA ?
Odgovori
+5
5 0
tron3
19. 09. 2026 15.04
Pravilno Doni, zavajajo svetovno javnost, še posebej CNN, novice njihove povzamejo vse medijske hiše po svetu demokratičnem, to velja po novem predvsem za Ameriko in Evropo!!!
Odgovori
+2
4 2
JP2022
19. 09. 2026 15.04
to cnn in politico in ms .. poden
Odgovori
+0
2 2
peglezn
19. 09. 2026 15.03
lahko se mi smejemo, ker imamo neodvisne in uravnotežene medije, ki pošteno poročajo. In oblastnike, ki z vsemi mediji sodelujejo...
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
19. 09. 2026 14.58
Čas se mu izteka
Odgovori
+3
7 4
tron3
19. 09. 2026 15.03
Tebi se izteka!!!
Odgovori
-3
2 5
glavni baja 3
19. 09. 2026 15.09
🤦‍♂️, @tron3
Odgovori
+3
3 0
bobiv
19. 09. 2026 14.56
Klet v polnem delu! A je pripeljal tovornjak pingota in sevdvičev?
Odgovori
+3
5 2
BUONcaffee
19. 09. 2026 14.55
Trumpu se izteka čas, bližajo se kongresne volitve in kot kaže se mu ne bo izšlo. Z njegovo zapuščino se bodo sedaj ukvarjali drugi, da rešijo kar se rešiti da.
Odgovori
+2
4 2
bobiv
19. 09. 2026 14.54
Nor, bolj nor, najbolj nor, trump!
Odgovori
+1
4 3
Kameleon Kiddo
19. 09. 2026 14.53
Vladanje v stilu severne koreje. Zgleda je suverenistom res kim jong un idol. Semida
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
19. 09. 2026 14.51
Objektivnost bi morala biti najvišji standard, poglejte RTV haha.
Odgovori
+0
3 3
malibojan2
19. 09. 2026 14.51
in to je demokracija, ki bi jo ta bolnik rad vsilil celemu svetu🤮😵‍💫
Odgovori
-2
2 4
Kviz
19. 09. 2026 14.47
Potem bi pri nas bilo potrebno prepovedati vstop vsem.
Odgovori
+2
3 1
Vera in Bog
19. 09. 2026 14.45
On je tud malo bolan ampak glede tega ima prav !
Odgovori
-2
3 5
Vera in Bog
19. 09. 2026 14.42
Mediji lažejo in manipulirajo !
Odgovori
+2
7 5
glavni baja 3
19. 09. 2026 14.45
naivnost ti res lepo pristoji
Odgovori
+0
4 4
Andres
19. 09. 2026 14.46
Se dobr da Trump ne laze. Ne vem, ce je v zadnjih 2 letih kako resnico izustil....
Odgovori
+0
5 5
bibaleze
Portal
Kylie Jenner postala mama pri 20 letih, zdaj priznava: "Nekaj sem zamudila"
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Kako prepoznamo soodvisnost v partnerskem odnosu?
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
Te hrane otrokom nikoli ne pogrevajte
zadovoljna
Portal
Šokantna trditev kralja Charlesa po Dianini smrti: 'Kmalu jo bomo pozabili'
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Po 40. letu jih potrebujemo bolj kot prej: tako beljakovine varujejo mišice, kosti in presnovo
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, tehtnice zaupajo svojemu občutku
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
Mini krilo se vrača: tako ga bomo nosile to jesen
vizita
Portal
Bolje pojesti skuto kot kosmiče, če želite dlje ostati siti: pomembna je ena stvar
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Zakaj se po 50. letu zbujamo prej? Strokovnjaki opozarjajo na eno pogosto navado
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Jesenski tek: kako se obleči, dihati in trenirati v hladnejšem vremenu
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
Preveč kislih kumaric lahko povzroči resne prebavne težave
cekin
Portal
Zelo bogata država, a delavcev nima. Je to priložnost za vas?
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Prejemnica socialne pomoči odšla na koncert, oblasti pa sprožile preverjanje njenega premoženja
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Za liter piva bodo plačali skoraj 16 evrov: cena na Oktoberfestu je eksplodirala
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
Ja vaš račun za hrano previsok? Obstaja rešitev
moskisvet
Portal
Vsi so jo želeli, ona pa je skrivala, koga je ljubila
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Preden je Titanik sploh izplul, je skrivnostno trčenje spremenilo njegovo usodo
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Ali so novi dizli dražji za vzdrževanje kot starejši?
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
Oglasi ne bodo več mogli financirati spleta
dominvrt
Portal
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Stare kuhinjske krpe bodo kot nove: potrebujete le dve sestavini
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Nova vrsta divje mačke je več let živela kot hišni ljubljenček
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
Eva želela pokazati, kako kuha kavo, a so vsi gledali drugam
okusno
Portal
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Poznate to staro sladico? V tej različici je še boljša
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Pozabite na klasične čufte, tako pripravljeni so še boljši
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
Tako bodo palačinke mehke tudi po ohlajanju: pomaga majhen trik pri pripravi mase
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Trikotnik žalosti
Trikotnik žalosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961