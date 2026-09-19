Ni mu všeč, kako poročajo, zato jim je prepovedal vstop v Belo hišo

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da mediji ne bi smeli nenehno pisati ali poročati o izmišljotinah in lažeh, ko poročajo o predsedniku, njegovi vladi ali ZDA.

Konkretnih primerov domnevno lažnega poročanja ni navedel, je pa zagrozil, da bo ukrep veljal tudi za druge medije, ki po njegovem mnenju širijo lažne novice.

Trumpov ukrep bo zanesljivo naletel na tožbe izključenih medijev, podobno kot ga je doletela tožba agencije AP, ko ji je onemogočil dostop, ker ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Ta tožba še poteka, sodišče pa je vmes že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji. Prvi amandma k ameriški ustavi namreč med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo.

Ameriški novinar Jim Acosta je Trumpovo omejitev dostopa nekaterim medijem označil za surov napad na svobodne medije v ZDA. "To je nevarna poti, ki vodi v pogubo. Že nekaj časa opozarjam, da smo na poti k sistemu, podobnemu državnim medijem. In po mojem mnenju smo v kritičnem trenutku. Vidimo, kako iz Bele hiše izrivajo tri različne in pomembne medijske hiše," je dejal.

Predlagal je tudi skupni odziv medijev, in sicer bi morale po njegovem mnenju vsi izključeni mediji tožiti Belo hišo, ostali pa bi jim morali stopiti ob stran ter se samoizključiti iz Bele hiše in ustaviti poročanje o njihovi administraciji. S tem Trump ne bi več dobival medijskega prostora, njegova potovanja pa bi lahko poročalinjegovi servisni mediji, ki jih ima rad, je dodal.

Acosta je sicer najbolj znan kot dolgoletni novinar in voditelj na CNN. Bil je tudi eden najbolj prepoznavnih dopisnikov te medijske hiše, ki je poročal iz Bele hiše, predvsem v času prve Trumpove administracije. Znan je bil po svojih ostrih vprašanjih in pogostih konfliktih s Trumpom. Leta 2018 mu je Bela hiša po burni novinarski konferenci začasno odvzela akreditacijo; CNN je nato vložil tožbo, sodišče pa je kasneje odredilo vrnitev njegove novinarske prepustnice.

Lani se je podobna zaostritev odnosov med vlado in mediji zgodila v Pentagonu. Takrat je obrambni minister Pete Hegseth zahteval podpis dokumenta, s katerim bi novinarji priznali omejitve pri pridobivanju informacij, do katerih ministrstvo ni dovolilo dostopa. Več velikih medijskih hiš dokumenta ni želelo podpisati in so zapustile svoje prostore v tiskovnem središču Pentagona.