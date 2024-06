'Ni razloga, da bi bili cenejši od Italije in Španije, a ne smemo biti dražji'

Naši južni sosedi napovedujejo izvrstno turistično sezono. Hrvaške plaže se že pospešeno polnijo, toda novi minister za turizem vse ponudnike opozarja, naj pazijo na razmerje med kakovostjo in ceno. Poudaril je, da ni razlogov, da bi bili cenejši od Italije, Španije in drugih konkurenčnih destinacij, hkrati pa Hrvaška ne sme biti dražja. Na otoku Brač pravijo, da so cene vodnih športov zvišali za desetino. Česa pa letos niso dražili?