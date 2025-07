Aligator Alcatraz: sredi močvirja zrasel Trumpov zapor za priseljence

Trumpova administracija je v sodelovanju z republikanskim guvernerjem zvezne države Florida sredi močvirja Everglades postavila nov center za pridržanje priseljencev, ki so ga poimenovali "Aligator Alcatraz". Ko ga je ob odprtju obiskal ameriški predsednik, se je v izjavi za medije pošalil, da tiste, ki bodo skušali pobegniti, čakajo aligatorji in kače. Njegovim kritikom se lokacija ne zdi tako smešna, na nogah so tudi okoljevarstveniki, saj gre za zaščiten nacionalni park. V center bodo lahko namestili tudi do 5000 postelj.

Zloglasni nekdanji zapor Alcatraz v San Franciscu, v katerem je bil zaprt tudi mafijski šef Al Capone, danes velja za eno najbolj priljubljenih turističnih atrakcij. Maja letos je Donald Trump naročil uradu za zapore, naj ga skupaj z ministrstvom za pravosodje, FBI in ministrstvom za domovinsko varnost ponovno odpre bistveno večjega in obnovljenega. Ponovno odprtje zapora Alcatraz bi po njegovem mnenju služilo kot "simbol zakona, reda in pravice", tja pa bi namestil "najbolj neusmiljene in nasilne kriminalce v Ameriki".

Nekdaj strogo varovan zapor, ki ga Trump torej znova želi odpreti, je onemogočal pobege z otoka z močnimi morskimi tokovi Tihega oceana in morskimi psi. Floridski novi migrantski center, ki so ga vzpostavili na zapuščenem letališču sredi nacionalnega parka Everglades, pa naj bi pobege onemogočal z močvirjem, aligatorji in drugimi divjimi živalmi.

Zato je dobil ime "Aligator Alcatraz". Zgradili so ga na opuščeni stezi letališča Dade-Collier, od Trumpove razkošne floridske rezidence Mar-a-Largo pa je oddaljen le 80 kilometrov. "Do tja vodi samo ena cesta, edini izhod pa je enosmerni let. Objekt je izoliran in obdan z nevarnimi divjimi živalmi in težkim terenom. To je učinkovit in poceni način za izvedbo največje množične deportacije v ameriški zgodovini," je dejala Karoline Leavitt, tiskovna predstavnica Bele hiše.

Trumpova poteza je naletela na ostro nasprotovanje. FOTO: AP icon-expand

"Kako nameravajo 5000 ljudi sem vtakniti med sezono orkanov. Ljudje bodo umrli," so Trumpovi kritiki lokacijo centra označili za nehumano, okoljevarstveniki pa se pritožujejo, ker so ga postavili sredi zaščitenega nacionalnega parka, ki je tudi pod zaščito Unesca. Na novinarsko vprašanje o tem, ali so center postavili na tej lokaciji z namenom, da bi se ubežniki soočali z aligatorji in kačami, je Trump ob otvoritvenem obisku odgovoril pritrdilno. "Kače so hitre, toda aligatorji ... Naučili jih bomo, kako pobegniti pred aligatorji, če bodo pobegnili izza rešetk. Ne tecite naravnost. Tecite cik-cak. Vaše možnosti za pobeg se povečajo za en odstotek," je komentiral v svojem slogu.

Racije tudi nad tistimi, ki niso zagrešili ničesar

Trumpa je sprejel guverner Floride Ron DeSantis, ki je tudi podpisal odlok o spremembi namembnosti letališke steze. Spremljala ga je tudi ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki je skupaj s Trumpom zatrdila, da bo center namenjen najhujšim od najhujših nezakonitih priseljencev. Trump je zagotovil tudi, da vladni agenti lovijo in izganjajo le tiste, ki so zagrešili kazniva dejanja.

