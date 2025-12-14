Študenti o urah strahu na univerzi Brown: 'Ni se zdelo resnično'

Ko je univerza Brown v ameriški zvezni državi Rhode Island študente opozorila na nevarnost aktivnega strelca, se je kampus v trenutku spremenil v prizorišče strahu, negotovosti in tišine za zaklenjenimi vrati. Študenti, ujeti v knjižnicah, laboratorijih, telovadnici in učilnicah, so ure preživljali v temi, pod mizami in v nenehnem pričakovanju najhujšega.

Eden izmed njih je, kot poroča The Providence Journal, bil študent inženirstva, ki se je predstavil le z vzdevkom Evans. Ko so s tremi kolegi prejeli prvo obvestilo, so se takoj zaklenili v pisarno-laboratorij in se skrili pod mize. "Nismo vedeli, da bomo tam skoraj uro in pol," je povedal. V ogromni sedemnadstropni stavbi Barus Holley so policisti sistematično pregledovali prostor za prostorom. Med čakanjem je Evans mislil, da sliši strele, a ni bil prepričan. "Slišalo se je kot streljanje, ampak še nikoli nisem slišal strelov," je dejal. "Bili smo zelo prestrašeni."

Streljanje na Univerzi Brown FOTO: AP icon-expand

Študenti so ležali nizko pri tleh, v skoraj popolni temi, potem ko so ugasnili luči. V tem času so pošiljali sporočila bližnjim. Staršem so napisali, da jih imajo radi. Polnih imen niso razkrili, saj so se bali, da bi se strelec vrnil. "Kaj če pride nazaj?" je dejal eden izmed njih. Ko so okoli 17.30 zaslišali glasno trkanje in klice policije, vrat niso odprli takoj. "Bili smo previdni," je povedal Evans, saj so se bali prevare. Šele ko so slišali več glasov in policijsko radijsko zvezo, so odprli vrata. Policisti so jih kljub rešitvi najprej obravnavali strogo: "Ne premikajte se, roke gor." Nato so jih pregledali in pospremili iz stavbe, pri čemer so jim, kot so povedali The Providence Journal, ukazali, naj tečejo z dvignjenimi rokami stran od zavarovanega območja.

Drugod na kampusu je bil položaj podoben. Študent Lydell Dyer je bil v telovadnici, ko je ob 16.22 prejel obvestilo o aktivnem strelcu. "Zbrali smo vse, jih odpeljali v zgornje nadstropje, ugasnili luči in spustili žaluzije," je povedal za CNN. V temi in tišini je bilo ujetih približno 154 ljudi. Informacije univerze so bile po njegovem mnenju "zelo nejasne", zato so se študenti zanašali drug na drugega. "Večina informacij prihaja od študentov samih," je dodal.

Streljanje na Univerzi Brown FOTO: AP icon-expand