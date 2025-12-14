Študenti o urah strahu na univerzi Brown: 'Ni se zdelo resnično'

Eden izmed njih je, kot poroča The Providence Journal, bil študent inženirstva, ki se je predstavil le z vzdevkom Evans. Ko so s tremi kolegi prejeli prvo obvestilo, so se takoj zaklenili v pisarno-laboratorij in se skrili pod mize. "Nismo vedeli, da bomo tam skoraj uro in pol," je povedal.
V ogromni sedemnadstropni stavbi Barus Holley so policisti sistematično pregledovali prostor za prostorom. Med čakanjem je Evans mislil, da sliši strele, a ni bil prepričan. "Slišalo se je kot streljanje, ampak še nikoli nisem slišal strelov," je dejal. "Bili smo zelo prestrašeni."
Študenti so ležali nizko pri tleh, v skoraj popolni temi, potem ko so ugasnili luči. V tem času so pošiljali sporočila bližnjim. Staršem so napisali, da jih imajo radi. Polnih imen niso razkrili, saj so se bali, da bi se strelec vrnil. "Kaj če pride nazaj?" je dejal eden izmed njih.
Ko so okoli 17.30 zaslišali glasno trkanje in klice policije, vrat niso odprli takoj. "Bili smo previdni," je povedal Evans, saj so se bali prevare. Šele ko so slišali več glasov in policijsko radijsko zvezo, so odprli vrata. Policisti so jih kljub rešitvi najprej obravnavali strogo: "Ne premikajte se, roke gor." Nato so jih pregledali in pospremili iz stavbe, pri čemer so jim, kot so povedali The Providence Journal, ukazali, naj tečejo z dvignjenimi rokami stran od zavarovanega območja.
Drugod na kampusu je bil položaj podoben. Študent Lydell Dyer je bil v telovadnici, ko je ob 16.22 prejel obvestilo o aktivnem strelcu. "Zbrali smo vse, jih odpeljali v zgornje nadstropje, ugasnili luči in spustili žaluzije," je povedal za CNN. V temi in tišini je bilo ujetih približno 154 ljudi. Informacije univerze so bile po njegovem mnenju "zelo nejasne", zato so se študenti zanašali drug na drugega. "Večina informacij prihaja od študentov samih," je dodal.
Podoben šok je doživel Ethan Schenker, ki je študiral v kleti knjižnice. "Takoj sem poklical starše in brata, da jim povem, da sem v redu," je dejal. "Ni se zdelo resnično." V knjižnici so bili vsi "zelo na robu", medtem ko je policija pregledovala učilnice. Študenti so se celo spraševali, kako preveriti identiteto policistov. "Nismo vedeli, kako pristopiti," je priznal CNNu in dodal, da je bilo še posebej težko za mednarodne študente, "ki niso odraščali z vajami zaklepa in takšnimi scenariji".
Dogodek je še posebej boleče prizadel študentko Zoe Weissman, ki je kot otrok preživela streljanje leta 2018 na srednji šoli v Parklandu na Floridi. "Jezna sem, da so v tej državi otroci, kot sem jaz, ki morajo to doživeti ne enkrat, ampak dvakrat." Odgovornost je pripisala politični neodzivnosti: "Če bi kongres res skrbel za ljudi, bi takoj sprejel celovito zakonodajo za preprečevanje nasilja s strelnim orožjem."
Po njenih besedah so se boleči spomini takoj vrnili. "Počutim se, kot da sem spet stara 12 let. Kot da je spet leto 2018," je dejala za CNN. Sošolci se zdaj obračajo nanjo po nasvete, kako se soočiti s travmo. "Noro je, da imam sploh takšne izkušnje," je dodala.
