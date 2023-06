'Ni šlo za dirko, 23-letnik je po parkirišču divjal sam'

Zagrebški policisti so včeraj večkrat dejali, da so podobna avtomobilska srečanja v okolici nakupovalnega središča, kjer se je v noči na soboto zgodila nesreča, pogosta. Vodja hrvaške prometne policije Josip Mataij je posebej poudaril tudi, da se policija na ta srečanja vedno odzove. "Kot policija se na takšne stvari odzovemo. Kadarkoli imamo prijavo ali izvemo, da se javni red moti s hrupom ali cviljenjem koles, ukrepamo," je povedal za hrvaški Dnevnik.

Amaterski dirkači naj bi se najpogosteje zbirali na točno določenih parkiriščih, zato so na njih izvedli že vsaj ducat akcij. "To je privedlo do tega, da je dirkačev vedno manj, a očitno še vedno so," je komentiral Mataij. Ob tem je dodal, da dogodka ne bodo obravnavali kot avtomobilsko dirko, saj da je 23-letnik po parkirišču divjal sam.

Kritike, da se policija ni odzvala dovolj hitro

A kljub temu, da je glede na prvega moža prometne policije ta večkrat ukrepala, se sedaj sooča s kritikami, da ne dovolj hitro. Javnost ob tem opozarja, da je bilo divjanje vnaprej napovedano prek družbenih omrežij ter da so policisti prijavo prejeli preden so posredovali. Prometna policija je navedbe potrdila. "Prijavo smo prejeli, vendar se je zaradi kopice drugih dogodkov do prihoda kolegov nesreča že zgodila."

Študent, ki je povzročil nesrečo pa je imel na svojem vozniškem kartonu zabeleženih že več prekrškov, in sicer tri. Dva zaradi objestne in hitre vožnje, enega pa zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Na policijo se tako zvračajo tudi očitki, zakaj je sploh že imel vozniško dovoljenje. Kot so v soboto razložili policisti, v času nesreče ni imel izrečenih veljavnih opozoril, zato je lahko vozil vozilo.