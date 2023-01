'Ni streljal na otroke, poškodbe so od krogle, ki se je odbila od asfalta'

Mama poškodovanega 11-letnika v petkovem incidentu v vasi Drajkovce pri Štrpcu Zorica Stojanović je izjavila, da po podatkih, ki jih ima, oseba, ki je osumljena, da je ranila njenega sina Stefana Stojanovića, ni streljala v ljudi, krogla, ki je sina ranila v ramo, pa se je odbila od asfalta, poroča danas.rs.

V streljanju na severu Kosova sta bila ranjena otrok in mlad moški. Iz vozila naj bi streljal lokalni prebivalec albanskega rodu, ko sta na predvečer pravoslavnega božiča hodila ob cesti in nosila badnjak. Eden je bil ranjen v roko, drugi pa v ramo. Storilca je kosovska policija prijela.

Stojanovićeva je še dejala, da jih je vse skupaj zelo prestrašilo. "Nisem vedela, kaj in kako se je zgodilo, vedela sem le, da je bil ranjen. Zaprli so cesto in komaj smo živi prišli v Štrpce." Tam so sinu že sanirali rano, videli, kakšna je in ga poslali v bolnišnico v Lapljem Selu, je povedala pred bolnišnico.

Dejala je še, da je bil sin s skupino mladih in da je vesela, da se tudi drugemu ranjenemu ni zgodilo nič hudega.

Njene navedbe je medtem zanikal župan Štrpca in podpredsednik Srbske liste Dalibor Jevtić, ki pravi, da je osumljeni streljal na skupino Srbov, kar so povedali tudi očividci. "To piše tudi v uradnih poročilih policije in tožilstva," je dejal Jevtić. "Mama je v stanju šoka ni imela vseh informacij. Ne zlorabljajte njene bolečine, ne glede na to, ali se krogla odbije ali ne, šlo je za poskus umora," je še sporočil.

Incident je sicer obsodila tudi Evropska unija, v Bruslju pravijo, da je pomembno, "da oblasti temeljito preiščejo ta podli zločin". Policija je v zvezi z incidentom aretirala 33-letnika, ki naj bi bil tudi pripadnik kosovskih varnostnih sil.

Ob tem so s Kosova poročali še o enem incidentu, v katerem naj bi skupina Albancev pretepla osemnajstletnega Srba, ki se je z bratom vračal s polnočnice.