Ni varčevanja, ni vode: Los Angeles odločno nad potratne zvezdnike

Sredi požgane pokrajine in s sušo zaznamovanih mest v oči bodejo zeleni otoki – predvsem domovi in posestva dovolj premožnih, ki jih ne briga za pomanjkanje vode in s tem povezane redukcije. V Los Angelesu so že poleti opozorili na svoje najbolj znane in potratne someščane, med katerimi se je znašlo kar nekaj zvezd, zdaj pa so šli še korak dalje. Tiste, ki kljub "javnemu sramotenju" porabe vode niso zmanjšali, nameravajo k varčevanju prisiliti s tako imenovanim omejevalnikom porabe vode. Gre za okroglo kovinsko ploščico z majhno odprtino, ki jo namestijo na cevi najbolj razsipnih.

Jugozahod ZDA pesti suša, kakršne v moderni zgodovini ne pomnijo. Vleče se že vse od začetka tisočletja, dokazi pa pričajo, da se je območje s tako ekstremnimi razmerami zadnjič soočalo okoli leta 800. Pred 1200 leti torej. Nekoč zelena območja so danes rjava in suha, travniki požgani, vodni rezervoarji, kakršni sta jezeri Mead in Powell, ki z vodo oskrbujeta obsežna območja na zahodu ZDA, so prazni.

S tovrstnim dodatkom so se že morali sprijazniti Kevin Hart, The Game in Scott Disick, že v kratkem bi to lahko čakalo tudi Kim Kardashian in Sylvestra Stallona, medtem ko se mu je Madonna za las izognila, poroča Guardian. Njegovi novinarji so dobili vpogled v seznam naslovov, kjer zaradi velike porabe vodna uprava razmišlja o namestitvi omejevalnika.

"Odločeni smo, da bodo za vse veljala enaka pravila. Ni važno, kdo si, koliko zaslužiš ali kako znan si, vse bomo obravnavali enako," je dejal Mike McNutt, predstavnik vodnega okrožja Las Virgenes, kamor sodijo četrti, priljubljene med zvezdniki in drugimi bogataši. Prav ti so se izkazali za največji zalogaj, oziroma kot je dejal McNutt: gre za ljudi, ki so tako bogati, da jih denarne kazni preprosto ne morejo prisiliti v spremembo navad.