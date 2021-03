Voditelji držav – Fidži, Portugalska, Romunija, Velika Britanija, Ruanda, Kenija, Francija, Nemčija, Grčija, Koreja, Čile, Kostarika, Albanija, Južna Afrika, Trinidad in Tobago, Nizozemska, Tunizija, Senegal, Španija, Norveška, Srbija, Indonezija, Ukrajina – se strinjajo, da covid-19 predstavlja največji izziv vse od druge svetovne vojne. "Ni vprašanje, če, ampak kdaj nas čaka nova pandemija,"pravijo in"tokrat se je pokazalo, da nihče ni varen dokler nismo vsi varni."

Poudarjajo, da je cilj jasen: združiti države in preprečiti izolacionizem in nacionalizem in nasloviti izzive, ki jih lahko premagamo le z združenimi močmi.

Voditelji menijo, da moramo biti v prihodnje bolje pripravljeni in predvideti morebitne nove pandemije. "Covid-19 je izkoristil naše slabosti in razdeljenosti, zdaj moramo izkoristiti priložnost in stopiti skupaj kot globalna skupnost," pozivajo.