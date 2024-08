'Ni zaman, da temu pravijo kibernetska zver'. 'Zaljubljeni' Kadirov vabi Muska

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V posnetku, objavljenem na Kadirovovem kanalu Telegram, je bilo mogoče čečenskega avtokrata in samooklicanega vojskovodjo videti med vožnjo, preden je stal na strehi vozila ob mitraljezu, pokrit s pasovi streliva.

Kadirov je vozilo opisal kot "nedvomno enega najboljših avtomobilov na svetu. Dobesedno sem se zaljubil."

Povedal je tudi, da bo vozilo podaril ruskim silam, ki se borijo v invaziji na Ukrajino. "Ni zaman, da temu pravijo kibernetska zver," je dejal. "Prepričan sem, da bo ta zver našim enotam prinesla veliko koristi."

Kadirov, ki so ga ZDA sankcionirale, ker so ga povezovali s številnimi kršitvami človekovih pravic, je dejal, da je tovornjak prejel od Muska, čeprav to ni bilo neodvisno potrjeno.

Kadirov je video posnetek izkoristil tudi za povabilo Muska v Čečenijo.

"Mislim, da rusko zunanje ministrstvo ne bi imelo nič proti takšnemu potovanju," je dejal.