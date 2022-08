Ni želel v izolacijo: okužil tasta, ki je umrl, zdaj ga preiskuje policija

Pristojni sumijo, da je 42-letni obdolženec od 13. 11. do 19. 11. 2021 v Virovitici storil kaznivo dejanje ob zavedanju, da je zbolel za akutno respiratorno boleznijo covid-19, in vedenju, da je Inštitut za varovanje zdravja določil poseben ukrep za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni, kar pomeni, da bi moral v izolacijo, poroča N1.

A moški v izolacijo ni želel, s tem pa je ogrožal zdravje drugih članov gospodinjstva - zavedajoč se slabega zdravstvenega stanja svojega tasta. Moški naj bi se tako kljub okužbi premikal prostorih hiše in bil v neposrednem stiku s svojim tastom, ki ga je tako okužil z virusom sars-cov-2.

Zaradi te okužbe je tast zbolel za respiratorno boleznijo covid-19, zaradi česar je moral biti hospitaliziran v respiratornem centru KBC Osijek. Tam je 26. novembra lani tudi umrl.