Nič od Budimpešte? Srečanje visokih svetovalcev predsednikov prestavljeno

Vendar pa je bilo pričakovano srečanje med Rubiem in njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom zaenkrat prestavljeno, je za CNN povedal uradnik Bele hiše. Razlog sicer ni znan, eden od virov pa je za ameriško TV postajo dejal, da imata Rubio in Lavrov različna pričakovanja glede morebitnega konca ruske invazije na Ukrajino. Prav tako ni jasno, kako bo to vplivalo na napovedani vrh Trump – Putin v madžarski prestolnici Budimpešti.

Donald Trump je v četrtek po klicu z Vladimirjem Putinom dejal, da sta se oba dogovorila, da bo ta teden potekalo srečanje svetovalcev na visoki ravni. "Ameriško delegacijo bo vodil državni sekretar Marco Rubio , skupaj z različnimi drugimi osebami, ki še bodo imenovane," je zapisal na družbenem omrežju.

"Predsednik Trump si je dosledno prizadeval za iskanje mirne in diplomatske rešitve za konec te nesmiselne vojne in ustavitev ubijanja," je za CNN povedala namestnica tiskovnega predstavnika Bele hiše Anna Kelly. "Pogumno je sodeloval z vsemi stranmi in storil bo vse, kar je v njegovi moči, da doseže mir."

Rubio in Lavrov sta v ponedeljek, po klicu Trumpa in Putina, po telefonu govorila o "naslednjih korakih". Rubio je "poudaril pomen prihajajočih srečanj kot priložnosti za sodelovanje Moskve in Washingtona pri doseganju trajne rešitve rusko-ukrajinske vojne v skladu z vizijo predsednika Trumpa", je zapisano v sporočilu Bele hiše.

V Kremlju so medtem klic opisali kot "konstruktivno razpravo", ki je obravnavala "možne konkretne korake za uresničitev dogovorov", ki sta jih Trump in Putin dosegla med klicem.

Vir, seznanjen z zadevo, pa je za CNN povedal, da so uradniki po klicu Rubia in Lavrova ocenili, da ruska stran ne odstopa veliko od svojih maksimalističnih zahtev. Vir je povedal, da bo Rubio odsvetoval srečanje predsednikov, napovedano za prihodnji teden. Vsekakor pa obstaja možnost, da bosta Rubio in Lavrov v teh dneh znova govorila po telefonu.

Od zadnjega vrha predsednikov na Aljaski je minilo že več kot dva meseca. Srečanje, ki je trajalo skoraj tri ure, je minilo brez končnega dogovora, sta pa oba voditelja pohvalila napredek. Trump je od takrat javno pozval Kijev in Moskvo, naj "takoj ustavita vojno". "Greš po bojni črti, kjer koli že je. Sicer je preveč zapleteno. Nikoli ne boš mogel ugotoviti. Ustaviš se na bojni črti," je Trump v soboto povedal novinarjem. S tem je nakazal ameriško stališče, ki se zavzema za zamrznitev konflikta na trenutnih bojnih položajih. Rusija nadzira celotno regijo Lugansk ter več kot tri četrtine Donecka, Zaporožja in Hersona.