'Ugasnite luči in zagrnite zavese, prihajajo pirati'

Zunanje palube so ponoči ostale zaprte, prižgane pa so bile le nujne luči, ki so zmanjšale vidljivost ladje. Potnike so pozvali, naj ugasnejo luči v kabini, ko jih ne potrebujejo, in naj zavese pustijo zagrnjene.

Na plovbi skozi Sulujsko in Celebeško morje med Darwinom v Avstraliji in Manilo na Filipinih je potnike presenetilo nepričakovano opozorilo kapitana. Na tem območju namreč preži nevarnost za civilne ladje, a ne gre za nevihtno morje ali slabo vreme. Območje je znano po piratskih napadih, zato so potnike obvestili, da se približujejo nevarnemu območju.

Vode med Indonezijo, Malezijo in Filipini so bile nekoč razvpite po incidentih z ugrabitvami za odkupnino, zlasti s strani skupine Abu Sajaf, džihadistične militantne in piratske skupine, poroča Business Insider. ReCAAP center za izmenjavo informacij, ki spremlja piratstvo v Aziji, navaja, da je nevarnost ugrabitve na območju velika.

Čeprav so napadi na križarke redki, niso nič nenavadnega. Leta 2009 so se somalski pirati poskušali vkrcati na ladjo MSC Melody blizu Sejšelov. Potniki so metali mize in ležalnike čez krov, nato pa so se pirati umaknili, ko je nekdo na krovu začel uporabljati strelno orožje. Tarča piratov so običajno naftni tankerji in kontejnerske ladje. Kljub temu je tiskovni predstavnik Cunarda dejal, da so takšni previdnostni ukrepi standardni postopek na določenih območjih.

114-tonska križarka je sicer na svojem prvem potovanju in je četrta Cunardova luksuzna ladja za križarjenje. Sprejme lahko 2996 gostov in 1225 članov posadke, na krovu pa je več prostorov za različne ustvarjalne in rekreativne dejavnosti.