"Nič s Kitajske ni dovoljeno vzeti na letalo," je na družbenem omrežju X zapisala Emily Goodin, dopisnica časnika New York Post iz Bele hiše.

Celotna ameriška delegacija se je pred vkrcanjem na letalo Air Force One za odhod iz Pekinga morala znebiti vseh predmetov, ki so jim jih dali kitajski gostitelji. "Darila, značke, broške in spominske predmete so odvrgli v koš za smeti na kraju samem. Navodilo je bilo absoutno; noben predmet kitajskega izvora ni bil dovoljen na letalu," je povedal novinarka. Predmete, vključno s kitajskimi telefoni za enkratno uporabo, so odvrgli v zabojnik, ki je bil postavljen v bližini stopnic letala, tik pred odhodom z letališča, piše Economic Times.

Previdnostni ukrepi so veljali še pred odhodom na Kitajsko. Člani delegacije so namreč pred potovanjem pustili vse osebne elektronske naprave doma in so ves čas potovanja uporabljali izključno telefone za enkratno uporabo oziroma poceni predplačniške telefone.

Čeprav so previdnostni ukrepi nekaj običajnega na obiskih v tujini, pa tovrstne razsežnosti razkrivajo globoko nezaupanje, ki še vedno zaznamuje odnose med ZDA in Kitajsko. Pa tudi, da Washington skrbi kibernetska varnost in da bi se elektronske naprave ali celo spominki lahko uporabili za zbiranje obveščevalnih podatkov ali sledenje.