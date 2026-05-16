Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Nič s Kitajske ni dovoljeno vzeti na letalo'

Washington/Peking, 16. 05. 2026 11.02 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
K.H.
Trump odhaja na letalo v Pekingu

Ameriška delegacija in predstavniki medijev, ki so spremljali predsednika Trumpa med obiskom Kitajske, so pred odhodom morali zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, vključno s telefoni in akreditacijskimi značkami. Kljub na videz prisrčnemu srečanju med Trumpom in Džinpingom, je poteza poudarila globoko nezaupanje in resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Člani delegacije so tudi sicer uporabljali 'telefone za enkratno uporabo'.

"Nič s Kitajske ni dovoljeno vzeti na letalo," je na družbenem omrežju X zapisala Emily Goodin, dopisnica časnika New York Post iz Bele hiše. 

Celotna ameriška delegacija se je pred vkrcanjem na letalo Air Force One za odhod iz Pekinga morala znebiti vseh predmetov, ki so jim jih dali kitajski gostitelji. "Darila, značke, broške in spominske predmete so odvrgli v koš za smeti na kraju samem. Navodilo je bilo absoutno; noben predmet kitajskega izvora ni bil dovoljen na letalu," je povedal novinarka. Predmete, vključno s kitajskimi telefoni za enkratno uporabo, so odvrgli v zabojnik, ki je bil postavljen v bližini stopnic letala, tik pred odhodom z letališča, piše Economic Times

Previdnostni ukrepi so veljali še pred odhodom na Kitajsko. Člani delegacije so namreč pred potovanjem pustili vse osebne elektronske naprave doma in so ves čas potovanja uporabljali izključno telefone za enkratno uporabo oziroma poceni predplačniške telefone. 

Čeprav so previdnostni ukrepi nekaj običajnega na obiskih v tujini, pa tovrstne razsežnosti razkrivajo globoko nezaupanje, ki še vedno zaznamuje odnose med ZDA in Kitajsko. Pa tudi, da Washington skrbi kibernetska varnost in da bi se elektronske naprave ali celo spominki lahko uporabili za zbiranje obveščevalnih podatkov ali sledenje. 

Preberi še Trump s Šijem o 'fantastičnih sporazumih' in prodaji orožja, a ne o carinah

Navzven sta sicer voditelja, ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping, kazala prisrčen odnos med dvodnevnim državniškim obiskom, ki je bil namenjen krepitvi vezi med državama. V zakulisju pa naj bi se pojavljale napetosti med kitajskimi in ameriškimi uradniki glede varnostnih ureditev in dostopa medijev, poroča The Hill

To je bil Trumpov prvi obisk Kitajske v skoraj desetletju in njegovo sedmo srečanje s Šijem.

kitajska ameriška delegacija zda trump

Samooklicani kralj Švice v sporu z oblastmi: Noče jim dati cest

Z baznega tabora pod Everestom zrli plazu v oči

24ur.com V Pekingu se ne oglašajo na klice iz Pentagona
24ur.com So Kitajci poskušali vdreti v telefon Trumpa?
24ur.com Kitajska naj bi dobavljala sisteme zračne obrambe Iranu
24ur.com Trump s Šijem o 'fantastičnih sporazumih' in prodaji orožja, a ne o carinah
24ur.com Delegacija vplivnih in bogatih: kdo se je vkrcal na let za Peking?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
16. 05. 2026 13.21
Pravilno
Odgovori
+1
1 0
123soba
16. 05. 2026 13.15
Ja lahko naročijo na Temuju in Aliexpresu in plačajo še 50% carine. Ane donald ti si to hotu sam....
Odgovori
+2
2 0
osservatore
16. 05. 2026 13.11
"Člani delegacije so namreč pred potovanjem pustili vse osebne elektronske naprave doma in so ves čas potovanja uporabljali izključno telefone za enkratno uporabo oziroma poceni predplačniške telefone". Telefoni za enkratno uporabo???? Najbrž novinarji mislite poceni kitajske ali korejske telefone s predplačniškimi karticami. Telefone so nabavili že v Ameriki in ker poceni Applov in Pixelov ni, so ostali samo še kitajski ali južno korejski modeli. Bajdevej kako pa potem, gledajo na Applove telefone, ki so narejeni na kitajskem?
Odgovori
+2
2 0
mario7
16. 05. 2026 13.06
Česa se avstrijski zet boji? Mogoče da bo iz poceni telefona ali broške skočil ven kak Iranec ali palestinec?
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
16. 05. 2026 13.01
Ali so dotakali kerozin na Kitajskem?
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
16. 05. 2026 12.53
S Kitajsko bodo še veliki problemi
Odgovori
-4
0 4
pravica1
16. 05. 2026 13.03
Mansji kot z svetovnim serifom.
Odgovori
+5
5 0
mario7
16. 05. 2026 12.52
oranžni se še sam sebe boji.
Odgovori
+5
5 0
Jimi1
16. 05. 2026 12.44
No te kitajske novitete je nato iz koša velikodušno prejela CIA na totalni pregled in preučitev... Verjetno jih bodo še dolgo pregledovali in se učili od nekdanjih učencev...
Odgovori
+5
7 2
Justice4all
16. 05. 2026 12.38
Pa kake neumnosti pišete...taki izdelki so iskana stvar za cio in ostale,da jih pregledajo in vidijo novosti...
Odgovori
+8
9 1
Petur
16. 05. 2026 12.34
ve dobro da ga noben več noče..boji se svoje sence...
Odgovori
+6
7 1
periot22
16. 05. 2026 12.32
Pravilno!
Odgovori
-2
3 5
jank
16. 05. 2026 12.22
Skrajni desničarski trampisti, ki sami to počnejo, česar se bojijo, da bi jim storili Kitajci. Ali to počnejo po odhodu iz Izraela?
Odgovori
+9
13 4
asdfghjklč
16. 05. 2026 12.14
Pametna poteza ... bi bilo čudno, če to ne bi naredili. No, je vseeno pa oranžni nosi domov zbirke putlerja .. kot da so rusi kaj boljši od kitajcev, kar se tiče vohunstva ...
Odgovori
-7
6 13
abmam
16. 05. 2026 12.19
Ti pa veš.
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
Portal
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Teh živil otroci do 5. leta starosti ne bi smeli uživati
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Zato so hčerke tako zelo navezane na očete
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
Ko ti mama reče, da nisi lepa in postaneš ena najuspešnejših žensk na svetu
zadovoljna
Portal
Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Dnevni horoskop: Bike čaka sprostitev, dvojčkom dan prinaša veliko smeha
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Viralen posnetek, ki razkriva, kaj se je v resnici dogajalo med Finskim nastopom
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona
vizita
Portal
Prebudila se je iz kome le dva dni pred poroko
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Učinkovit japonski trik za premagovanje vsakodnevne raztresenosti
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Preprosta navada, ki ščiti pred kroničnimi boleznimi
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?
cekin
Portal
Kako priti do 2.000 evrov neto na mesec – realne poti, ki delujejo v Sloveniji
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Na blagajni je opazil trik: večina kupcev naredi to napako – in plača preveč
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Generacija Z ima nepričakovano težavo – in vpliva tudi na njihovo delo
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
moskisvet
Portal
S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Najbolj učinkovita vadba za moške po 30. letu: kako ohraniti mišice, moč in zdravje
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
Je bila preveč drzna? Njen nastop sprožil burne razprave
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
3 rajske plaže v Istri in Dalmaciji, ki jih morate obiskati vsaj enkrat
dominvrt
Portal
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Česen za pse: res deluje proti zajedavcem ali gre za nevaren mit?
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 5 sezonskih kosil, pripravljenih v največ eni uri
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
voyo
Portal
Rocketman
Delovna akcija
Delovna akcija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713